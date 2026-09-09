¿Se retira cómo Messi? James Rodríguez ya decidió su futuro en la Selección Colombia

En medio de todos los rumores, James Rodríguez ya definió su futuro de lo que haría en la Selección Colombia.

James Rodríguez es la gran incertidumbre y polémica en la Selección Colombia, puesto que, se reveló que el jugador podría ser convocado para los amistosos de septiembre y octubre. Sin embargo, el jugador colombiano tiene otros planes y ahora quedaron expuestos.

En medio de los rumores de su vinculación con el Avelino de la segunda de Italia, James Rodríguez tendría como objetivo seguir en la Selección Colombia. Esta revelación también fue dada por el mismo presidente del club italiano interesado en el jugador.

Angelo Antonio D’Agostino, máximo dirigente del Avelino, comentó que la intención del colombiano es jugar la Copa América de 2028 con ‘La Sele’. Por lo cual, ya queda claro que la intención del jugador es seguir vistiendo los colores del equipo nacional.

“Parece que quiere seguir jugando dos años más. Quiere jugar la Copa América con su selección y, por lo tanto, no quiere retirarse del fútbol de élite. Surgió la oportunidad de contactar a uno de sus agentes y quisimos intentar convencerlo”, comentó el directivo.

James Rodríguez estuvo en la Copa del Mundo con Colombia. (Foto: GettyImages)

James jugó el Mundial 2026 con la Selección Colombia, pero su rendimiento estuvo lejos de ser el mejor. El futbolista fue muy cuestionado por los hinchas y por eso es que hay tantas dudas de si debe volver a jugar con el equipo nacional o retirarse.

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¿Llegará James Rodríguez al Avelino?

James Rodríguez podría llegar al Avelino de la segunda de Italia, sin embargo, el fichaje está lejos de cerrarse. Son horas claves para que se decida de manera definitiva a dónde iría a jugar el colombiano.

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