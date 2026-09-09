Lucas González confirmó que sueña con dirigir a otro equipo aparte de Atlético Nacional

Lucas González tiene el sueño de todo DT y reveló qué equipo quiere dirigir aparte de Atlético Nacional.

Lucas González todavía le está dando la vuelta a su presente en Atlético Nacional y llevarlo al equipo a un buen rendimiento para que vuelva a pelear el campeonato. Sin embargo, en medio de todo ese trabajo, Lucas González confirmó que quiere dirigir a otro equipo.

En diálogo con Win Sports, Lucas González confirmó que su sueño es dirigir a la Selección Colombia en un futuro. Por lo cual, se espera que el DT también pueda ser uno de los candidatos a llegar a ‘La Sele’ siempre y cuando pueda conseguir cosas con Nacional.

“Tiempo y títulos para llegar a la Selección Colombia. El tiempo lógicamente nos va a dar mucha experiencia, pero hay que demostrar que somos lo suficientemente buenos para un día ser considerados. Ojalá pase porque es el sueño de niño, y difícilmente para arriba haya algo más“, sentenció González.

Ganar títulos con Nacional evidentemente pondrá en el radar a González tal y cómo pasó con otros entrenadores como Reinaldo Rueda (que llegó a la Selección). Estos meses son claves para lo que tenga que hacer González con Atlético Nacional.

Lucas Gonzáles dirige Atlético Nacional. (Foto: Colprensa)

La Selección Colombia ahora mismo es dirigida por Néstor Lorenzo y se espera que así sea al menos hasta 2030. El DT argentino está fijo en el banquillo, pero en un futuro ya hay varios nombres que suenan para dirigir a la Selección Colombia.

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Los números de Lucas González en Atlético Nacional

Al frente de Atlético Nacional, Lucas González ya ha dirigido un total de 8 encuentros con 7 victorias y 1 empate. Sin embargo, aunque el rendimiento es muy bueno, se espera que cuando hayan partidos que definen títulos su equipo siga igual a ese nivel.

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