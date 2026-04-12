Colombia al Mundial Sub 17: así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano tras la victoria ante Paraguay

Se tuvo que esperar hasta la última fecha, pero se cumplió el objetivo… La Selección Colombia Sub-17 le ganó a Paraguay 2-0 y logró un cupo directo al Mundial de la categoría, ya que las posiciones del Grupo A del Torneo Sudamericano quedaron de la siguiente manera:

Ecuador: 10 puntos (Clasificado) Colombia: 7 puntos (Clasificado) Uruguay: 5 puntos (Al repechaje) Chile: 4 puntos (Al repechaje).

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