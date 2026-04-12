Todo el fútbol colombiano sorprendido porque el árbitro Rojas confirmó que ayudó a Santa Fe contra Millonarios

Y cuando parecía que no hubo polémica porque decidió con tanta seguirdad y el VAR no llamó para que revisara la jugada, todo cambió. El árbitro Andrés Rojas confirmó que ayudó a Independiente Santa Fe contra Millonarios, según palabras de Radamel Falcao y el entrenador Fabián Bustos.

El partido iba 1-1 luego de dos golazos de Sebastián Valencia y Hugo Rodallega, Millonarios jugaba con diez futbolistas tras la expulsión de Rodrigo Contreras y sucedió la gran polémica del encuentro. Falcao no alcanzó a cabecear un balón solo frente al arco de Santa Fe porque, según reclamó ‘El Tigre’, hubo un supuesto contacto de Daniel Torres sobre su espalda. Rojas lo iba a confirmar…

“Entré a sacar a mis jugadores porque los necesito, necesito que todos estén. Alcanzó a escuchar eso, pero ya está, no es que se puede cambiar. En ese momento, no sirve ganarnos un jugador o entrenador menos con una expulsión, así que ya había terminado”, le respondió Fabián Bustos, DT de Millonarios, a la periodista Valentina Rincón, de Win Sports, cuando le preguntó si el árbitro Andres Rojas admitió al final del partido que se equivocó al no pitarle un penal a Falcao. Y no sería el único que lo confirmaría.

El árbitro Andrés Rojas confirmó que ayudó a Santa Fe contra Millonarios

Andrés Rojas y el penal de Torres a Falcao que no pitó. (Foto: Vizzor Image y X)

Mauricio Gordillo, del medio partidario ‘Los Millonarios.Net’, le preguntó a Radamel Falcao García en conferencia de prensa si Andrés Rojas le reconoció que se equivocó y debió sancionar un penal a favor de Millonarios. La respuesta de ‘El Tigre’ fue contundente: “Dos veces”. Estalló la polémica de la fecha 16 de la Liga Colombiana en 3, 2, 1…

Falcao explicó por qué era penal la falta que le hizo Daniel Torres en Millonarios vs. Santa Fe

“En su momento cuando pasa la situación el argumento que me da (Andrés Rojas) es que los dos vamos a disputar la pelota. Si gano la posición como delantero, le gane la posición, y salto primero, el defensor que viene atrás mío la única chance que tiene para intentar ganar la jugada es hacer foul (falta). Se nota muy claramente en el video que cuando salto y voy adelante del jugador de Santa Fe y lo único que hace es empujarme, no disputar la pelota porque la pelota está adelante mío. O sea, llego primero a la pelota, la pelota adelante mío y yo atrás… ¿Qué disputa hay del balón ahí? Y por qué no miran las cámaras al jugador de Santa Fe para que vean el lenguaje corporal, que su lenguaje corporal había aceptado lo que había pasado. Entonces, no sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o de simplemente ir al VAR y apoyarse. ¿No sé qué miedo? ¿Por qué es a mí?“, declaró Falcao.

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