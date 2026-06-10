El pedido que hizo James Rodríguez tras la suspensión de Gustavo Petro como presidente de Colombia

La Selección Colombia aterrizó en Guadalajara y llegó a la sede oficial que tendrá durante la fase de grupos del Mundial 2026. James Rodríguez atendió a los medios de comunicación tras bajarse del avión y no dudó en hacer un pedido luego de que Gustavo Petro fuera suspendido como presidente de Colombia.
¿Casualidad o causalidad? ¡A los antecedentes! Petro y James venían de tener una diferencia porque al presidente colombiano no le gustó nada el saludo protocolario que le dio ’10’ durante la entrega del pabellón nacional (bandera) antes de viajar al Mundial 2026.
Justo el día en el que la Selección Colombia llegó a su sede del Mundial, se conoció la noticia que Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, decidió suspender de manera provisional a Gustavo Petro de su cargo como presidente por presunta participación política en las elecciones presidenciales 2026. Así que el pedido que hizo James Rodríguez a todo el país cayó como anillo al…
El pedido de James tras la suspensión de Petro como presidente de Colombia
Gustavo Petro criticó el saludo que le dio James Rodríguez. (Foto: Getty Images y X / @jamesdrodriguez)
Lejos de querer dividir por la situación política que vive Colombia, el pedido de James tras lo sucedido con Petro llamó en voz alta a la unión. “Hay que tener esa frase como que vamos, no hay que preguntar eso, no hay que tener dudas, y eso comienza también desde ustedes (periodistas) para que le pasen a toda esta gente como esa energía linda. Todos tenemos que estar unidos por esta misma causa como fue también en la Copa América. Creo que sentíamos eso desde fuera, que todo el mundo estaba unido, el hincha y la prensa también. Creo que es un trabajo que tienen que hacer ustedes de echar a la gente a favor nuestro y nosotros sentimos eso también”, dijo el ’10’.
La primera publicación de Lorenzo luego de que Petro fuera suspendido en plena elección presidencial
Día y hora del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026
La espera empieza a ser cada vez más corta… La Selección Colombia integra el Grupo K del Mundial 2026 y debuta ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
Encuesta¿Por qué se molestó Gustavo Petro con James Rodríguez?
¿Por qué se molestó Gustavo Petro con James Rodríguez?
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Datos clave
- James Rodríguez pidió unidad nacional a prensa y aficionados tras la suspensión presidencial.
- Gustavo Petro fue suspendido de su cargo por presunta participación política electoral.
- Guadalajara es la sede oficial de la Selección Colombia para el Mundial 2026.