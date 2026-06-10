El pedido que hizo James Rodríguez tras la suspensión de Gustavo Petro como presidente de Colombia

Descubre cuál fue el urgente pedido que hizo James Rodríguez tras conocerse la suspensión de Gustavo Petro como presidente de Colombia.

La Selección Colombia aterrizó en Guadalajara y llegó a la sede oficial que tendrá durante la fase de grupos del Mundial 2026. James Rodríguez atendió a los medios de comunicación tras bajarse del avión y no dudó en hacer un pedido luego de que Gustavo Petro fuera suspendido como presidente de Colombia.

¿Casualidad o causalidad? ¡A los antecedentes! Petro y James venían de tener una diferencia porque al presidente colombiano no le gustó nada el saludo protocolario que le dio ’10’ durante la entrega del pabellón nacional (bandera) antes de viajar al Mundial 2026.

Justo el día en el que la Selección Colombia llegó a su sede del Mundial, se conoció la noticia que Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, decidió suspender de manera provisional a Gustavo Petro de su cargo como presidente por presunta participación política en las elecciones presidenciales 2026. Así que el pedido que hizo James Rodríguez a todo el país cayó como anillo al…

El pedido de James tras la suspensión de Petro como presidente de Colombia

Gustavo Petro criticó el saludo que le dio James Rodríguez. (Foto: Getty Images y X / @jamesdrodriguez)

Lejos de querer dividir por la situación política que vive Colombia, el pedido de James tras lo sucedido con Petro llamó en voz alta a la unión. “Hay que tener esa frase como que vamos, no hay que preguntar eso, no hay que tener dudas, y eso comienza también desde ustedes (periodistas) para que le pasen a toda esta gente como esa energía linda. Todos tenemos que estar unidos por esta misma causa como fue también en la Copa América. Creo que sentíamos eso desde fuera, que todo el mundo estaba unido, el hincha y la prensa también. Creo que es un trabajo que tienen que hacer ustedes de echar a la gente a favor nuestro y nosotros sentimos eso también”, dijo el ’10’.

Día y hora del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La espera empieza a ser cada vez más corta… La Selección Colombia integra el Grupo K del Mundial 2026 y debuta ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Publicidad

Encuesta¿Por qué se molestó Gustavo Petro con James Rodríguez? ¿Por qué se molestó Gustavo Petro con James Rodríguez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave