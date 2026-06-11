Historias de los jugadores de Colombia que viajaron a México: quién llega a su primer Mundial y quién busca redención

No son pocos quienes se miden a su primera oportunidad en un Mundial. Colombia, con debutantes y varios que quieren redención.

Colombia ya está en México. Lo hace en una ciudad de Guadalajara totalmente tomada por una marea amarilla en estas fechas. Más de 1000 personas recibieron a los dirigidos por Néstor Lorenzo en su hotel para soñar con una participación histórica. Estos son los debutantes de la Tricolor en la Copa del Mundo y quienes van por la redención tras experiencias difíciles.

Hay un nombre claro cuando pensamos en los 17 debutantes. Luis Díaz tendrá su primera gran fiesta de la FIFA en el mejor momento de su carrera. Se le unen grandes talentos como Daniel Muñoz, Jhon Arias, Richard Ríos, Jhon Lucumí, Álvaro Montero, Kevin Castaño o Jorge Carrascal en una lista llena de potencial. La completan a nivel de estreno Gustavo Puerta, Juan Portilla, Jáminton Campaz, Carlos Andrés Gómez, Willer Ditta, Deiver Machado, Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y Juan Camilo “Cucho” Hernández.

¿Quiénes ya tienen un Mundial como mínimo encima? James Rodríguez, David Ospina, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias, Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica y Jefferson Lerma son los elegidos aquí. Destacan los tres primeros, quienes han hecho parte de una generación dorada que desde Brasil 2014 cambió la historia de una nación que no tenía participaciones desde 1998.

Hay quienes buscan redención. James no vive su mejor momento en el panorama de clubes desde hace varias temporadas y los torneos internacionales con Colombia siempre han sido un gran escaparate. Juanfer Quintero, sin mucha actividad en River Plate, va por el mismo camino del 10 de Lorenzo. Nombres como Kevin Castaño o Johan Mojica, quien incluso descendió en España con el Mallorca, buscarán quitarse diferentes espinas de encima.

Luis Díaz encabeza una lista de 17 debutantes en Colombia: GETTY

Los que más necesitan esta redención no son otros que los delanteros. La sombra de Falcao pesa y más que nunca Colombia necesita un killer. Luis Suárez viene de hacer la temporada de su vida en el Sporting de Lisboa, Jhon Córdoba llega tocado en lo físico y el Cucho Hernández espera quitarse la losa que muchas veces le supuso ser el 9 de la Tricolor. Tener un ariete de peso como en los mejores momentos del Tigre será la mejor noticia para una convocatoria llena de volantes y extremos cargados de talento para poner balones al espacio.

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Colombia y la herida de la Copa América

La derrota en la final de la Copa América del 2024 contra Argentina todavía late. Fue la tercera final en la historia de un país que ahora mismo espera poder vengarse del destino también en USA. Un total de 19 jugadores de aquel proceso, donde solo el gol de Lautaro Martínez le quitó la gloria al combinado nacional, repiten en CDMX, Guadalajara y Miami.

Solo Ditta, Portilla, el Cucho y Luis Suárez no tuvieron la chance de hacer parte de aquel proceso. 24 meses más tarde llega una chance, más difícil eso sí, de intentar darle a esta generación un título que se le ha resistido en varias ocasiones. Colombia llega al Mundial llena de debutantes y nombres que quieren revancha.

Datos claves

El delantero Luis Díaz encabeza la lista de 17 futbolistas debutantes de Colombia.

encabeza la lista de 17 futbolistas debutantes de Colombia. Un total de 19 jugadores de la Copa América 2024 repiten en el Mundial.

de la Copa América 2024 repiten en el Mundial. Los futbolistas James Rodríguez, David Ospina y Juanfer Quintero disputarán su tercer Mundial.