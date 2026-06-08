Con seis palabras, Teófilo Gutiérrez le dejó claro a Alfredo Morelos quién manda en Colombia

¿La máxima humillación de la final? Conoce las seis letales palabras con las que Teófilo Gutiérrez le dejó claro a Morelos y Nacional quién manda.

Junior de Barranquilla vuelve a estar en la cima del fútbol colombiano por segundo liga consecutiva, así que Teófilo Gutiérrez no dudó en dejarle claro a Alfredo Morelos y todo Atlético Nacional quién manda en Colombia. ¡Solo necesitó seis palabras!

¡A los antecedentes! Teo Gutiérrez y Morelos tuvieron un cruce más que picante luego de que el delantero del Junior le dijera al atacante de Nacional el 27 de noviembre de 2025 que “andá para afuera, pendejo… Gordo, m… Estás llorando porque no fuiste al Mundial, c… Se la pasa llorando, y no juega una mon… ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cagón! Llorando, así es que juega. ¡Llorón!”.

En la victoria del Junior de Barranquilla ante Atlético Nacional por 3-1 en el marcador global de la Liga Colombiana I-2026, Alfredo Morelos y Gutiérrez no tuvieron cruces ni dentro ni fuera de la cancha, pero… Teo no dudó en enviarle un firme mensaje al delantero y a todo el fútbol colombiano.

Teo Gutiérrez le dejó claro a Morelos quién manda en Colombia

Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos. (Foto: Vizzor Images)

Teófilo Gutiérrez empezó diciendo tras el título del Junior que “somos bicampeón tiene más condimento y más con Nacional. Somos el mejor equipo del país, no tenemos dudas de eso”. Luego, redobló la apuesta y le envió un mensaje a Morelos y todos sus rivales en el fútbol de Colombia: “Otra cosita, llevó 18 títulos. Soy el más ganador de Colombia.18, anótenlo bien”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla?

A pesar de que no aseguró que se vaya del Junior de Barraquilla, a Teo Gutiérrez se le acaba el contrato el 30 de junio de 2026, y así lo confirmó el máximo accionista del equipo, Fuad Char: “Lo de Teo y lo de Bacca, sí se tomó una decisión de terminar sus contratos ahora el 30 de junio”.

Publicidad

Encuesta¿Cuándo se dio el cruce entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez? ¿Cuándo se dio el cruce entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen