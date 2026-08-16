Bombazo: Jamie Vardy podría fichar por un gigante de Sudamérica

El histórico delantero inglés Jamie Vardy podría jugar en un grande de Sudamérica antes del retiro profesional.

El histórico delantero Jamie Vardy está en la búsqueda de un nuevo club en lo que será seguramente su última temporada previo a su retiro profesional. Lo sorpresivo es que ese equipo podría ser uno en Sudamérica.

Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, Jamie Vardy fue contactado por el Sao Paulo de Brasil para este semestre. El delantero de 39 años podría venir a los torneos CONMEBOL antes de retirarse.

Vardy viene de jugar con el Cremonese de Italia dónde anotó 7 goles y dio 3 asistencias en 30 partidos. No fue renovado y ahora tendrá que decidir dónde pasar su último contrato.

Jamie Vardy es recordado por haber sido el goleador del Leicester City que fue campeón de la Premier League 2016 en un torneo histórico, así mismo ganó dos Championship, una Community Shield y una FA Cup.

No sería la primera vez que el fútbol brasileño trae jugadores desde Europa, Memphis Depay con Corinthians, Filipe Luis con Flamengo, Diego Costa con Gremio son algunos de los ejemplos.

Jamie Vardy – Leicester City.

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En resumen