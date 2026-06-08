Win Sports dejó el micrófono abierto y se escuchó el golpe que dejó herido a Peláez en plena final de liga

La hinchada de Atlético Nacional respondió, llenó el estadio Atanasio Girardot a pesar que iban perdiendo 3-0 la final de la Liga Colombiana I-2026, pero… Un simpatizante no se portó a la altura y terminó agrediendo al analista Juan José Peláez. El canal Win Sports dejó el microfono abierto y se esuchó todo, absolutamento todo.
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¡Andrés Felipe Román abría el marcador para Nacional, sin embargo el gol no suma por fuera de lugar y seguimos 0-0! #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/vuy21o1DX9— Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026
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En resumen
- Juan José Peláez fue agredido por un hincha de Atlético Nacional en el estadio.
- Win Sports dejó el micrófono abierto durante la agresión en el Atanasio Girardot.
- Atlético Nacional llenó el estadio pese a ir perdiendo la final por 3-0.