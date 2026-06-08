Win Sports dejó el micrófono abierto y se escuchó el golpe que dejó herido a Peláez en plena final de liga

¡Andrés Felipe Román abría el marcador para Nacional, sin embargo el gol no suma por fuera de lugar y seguimos 0-0! #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/vuy21o1DX9

La hinchada de Atlético Nacional respondió, llenó el estadio Atanasio Girardot a pesar que iban perdiendo 3-0 la final de la Liga Colombiana I-2026 , pero… Un simpatizante no se portó a la altura y terminó agrediendo al analista Juan José Peláez. El canal Win Sports dejó el microfono abierto y se esuchó todo, absolutamento todo.

Periodista deportivo con siete años de experiencia en medios reconocidos de Colombia. Trabajó en Futbolred, El Tiempo Casa Editorial y Zona Mixta, y desde 2020 forma parte de Bolavip, donde sigue de cerca la actualidad de Lionel Messi, la MLS, la NBA, la NFL y la MLB. Su perfil combina reportería, análisis y una marcada vocación por contar historias.