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Win Sports dejó el micrófono abierto y se escuchó el golpe que dejó herido a Peláez en plena final de liga

¿Escuchaste el escalofriante momento? Así captó un micrófono abierto el violento impacto que hirió a Juan José Peláez en plena transmisión.

Juan José Peláez fue agredido en la final de la Liga Colombiana.
© Vizzor Image y XJuan José Peláez fue agredido en la final de la Liga Colombiana.

La hinchada de Atlético Nacional respondió, llenó el estadio Atanasio Girardot a pesar que iban perdiendo 3-0 la final de la Liga Colombiana I-2026, pero… Un simpatizante no se portó a la altura y terminó agrediendo al analista Juan José Peláez. El canal Win Sports dejó el microfono abierto y se esuchó todo, absolutamento todo.

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En resumen

  • Juan José Peláez fue agredido por un hincha de Atlético Nacional en el estadio.
  • Win Sports dejó el micrófono abierto durante la agresión en el Atanasio Girardot.
  • Atlético Nacional llenó el estadio pese a ir perdiendo la final por 3-0.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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