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Copa Sudamericana

Con un equipo brasileño y un comodín: Así quedó el grupo de Millonarios de la Copa Sudamericana

Millonarios ya conoce su grupo en la Copa Sudamericana, donde enfrentará a un equipo brasileño y contará con un rival definido como comodín.

Por Julio Montenegro

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Rodrigo Contreras jugará la Copa Sudamericana con Millonarios.
© Vizzor Image y X / @SudamericanaRodrigo Contreras jugará la Copa Sudamericana con Millonarios.

La cuenta regresiva para el sorteo de la Copa Sudamericana llegó a cero, las balotas empezaron a salir y Millonarios ya sabe cómo quedó conformado el grupo que le tocó. Se enfrentará a un equipo brasileño y hay un club comodín.

Millonarios dio una de las grandes sorpresas en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 al eliminar a Atlético Nacional. En el partido de eliminación directa que se jugó en el estado Atanasio Girardot, ‘Millos’ ganó 1-3 con un gol desde antes de mitad de cancha de Rodrigo Contreras.

Con el antecedente que la última vez que Millonarios integró un grupo en un torneo Conmebol (Copa Libertadores 2024), el periodista Antonio Casale llamó comodín a Palestino, de Chile, y el equipo ‘Embajador’ no le pudo ganar con un empate y una derrota, en el Grupo C de la Copa Sudamericana 2026 el equipo ‘comodín’ sería O’Higgins. ¿Pasará la misma historia?

100 por ciento confirmado: el grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana

Falcao jugará por primera vez la fase de grupos de Sudamericana con Millonarios

Falcao jugará por primera vez la fase de grupos de Sudamericana con Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Al estar en el bombo 2, a Millonarios le tocó el Grupo C de la Copa Sudamericana 2026 con un peso pesado de Sudamérica como lo es Sao Paulo. Además, Radamel Falcao, Rodrigo Contreras y compañía, también enfrentarán a Boston River, de Uruguay, y O’Higgins, de Chile.

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Este es el calendario de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

Con Sao Paulo, Boston River y O’Higgins, como rivales confirmados para Millonarios en la Copa Sudamericana 2026, este será el calendario de las seis fechas que se jugarán en la fase de grupos. El equipo que termine primero clasifica a los octavos de final y el que termine segundo juega los dieciseisavos de final contra uno de los ochos equipos que terminaron terceros en los grupos de la Copa Libertadores.

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JornadaFecha estimada (Semana del…)
Fecha 17 al 9 de abril
Fecha 214 al 16 de abril
Fecha 328 al 30 de abril
Fecha 45 al 7 de mayo
Fecha 519 al 21 de mayo
Fecha 626 al 28 de mayo

Encuesta

¿En qué posición terminará Millonarios en este grupo de Copa Sudamericana?

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En resumen

  • Millonarios integra el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a Nacional.
  • Sao Paulo, Boston River y O’Higgins son los rivales confirmados para la fase de grupos.
  • Rodrigo Contreras anotó un gol desde antes de mitad de cancha en el 1-3 ante Atlético Nacional.
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Julio Montenegro
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