Desde Win Sports denunciaron lo que está pasando con los jugadores de Atlético Nacional

Atlético Nacional quedó expuesto ante todo el fútbol de Colombia con una segunda mala actuación ante Millonarios en tan solo 13 días, así que desde el canal Win Sports no dudaron en denunciar lo que está pasando con los jugadores del equipo ‘Verdolaga’.

Con el antecedente latente que Millonarios venía de ganarle 1-3 en el partido de eliminación directa para clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, muchos tomaron como revancha el partido por la fecha 12 de la Liga Colombiana. Sin embargo, Nacional no cumplió con las expectativas.

Luego de la derrota 3-0 ante Millonarios, el periodista Mauricio Agudelo, del canal Win Sports, denunció que el equipo ‘Verdolaga’ “no jugó, no compitió no reaccionó”. Y eso no sería lo más grave, ya que otro referente del canal deportivo hizo una denuncia aún más delicada de lo que está pasando en Atlético Nacional.

La denuncia de Carlos Antonio Vélez por lo que pasa en Atlético Nacional

Matheus Uribe y Alfredo Morelos en Millonarios vs. Nacional. (Foto: Vizzor Image)

“El hoy de Nacional es perverso, el hoy de Nacional no tiene que ver con su historia, el hoy de Nacional es un irrespeto a su historia en el partido clave (…) En los equipos grandes uno no puede depender que cuatro o cinco gatos que hacen parte de una barra brava te pongan condiciones y te mantengan jugadores. Hay que tener buena relación con todo el mundo, al hincha hay que respetarlo y, obviamente, pero también cada uno en su sitio. Y aquí, en esta plantilla de Nacional hay dos o tres jugadores que están, seguramente, porque la barra brava los sostiene, y eso le hace mucho daño a las instituciones”, denució Carlos Antonio Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

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El apodo de Vélez a Diego Arias por la segunda derrota de Nacional ante Millonarios

Cuando más cuestionado está el entrenador de Atlético Nacional porque Millonarios le hizo seis goles en 13 días y lo dejó sin torneo internacional en 2026, Vélez no dudó en afirmar que “veo un pasante, eso es Diego Arias en primera. Un muy buen trabajador en lo que a él le correspende, debería volver a su sitio. Nacional tiene que buscar un hombre que le administre una nómina buena, pero que se nota en la cancha que ya no hay una empatia, no hay un comunicación fluida entre los que juegan y quien dirige. O el mensaje no llega o el mensaje que manda no es”.

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