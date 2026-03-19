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¡Desde Europa! Millonarios tiene listo su primer fichaje para el segundo semestre

Millonarios de Bogotá está cerca de confirmar su primer refuerzo para el segundo semestre del año mientras pelea por la clasificación.

Por Gustavo Dávila

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¡Desde Europa! Millonarios tiene listo su primer fichaje para el segundo semestre Foto; Millonarios
¡Desde Europa! Millonarios tiene listo su primer fichaje para el segundo semestre Foto; Millonarios

Fabián Bustos y Millonarios están concentrados en clasificar a los play offs de la Liga BetPlay, en caso de lograrlo, podrían tener un nuevo refuerzo para esa ronda del torneo.

Daniel Ruiz regresará a Millonarios tras su préstamo al CSKA de Moscú, de la primera división de Rusia. El extremo no sería renovado y tendrá que volver a Millos, a la espera de conocer si Fabián Bustos lo tiene en cuenta.

Este 2026, Ruiz no ha tenido minutos ni en la Liga local ni en la Copa Rusia, por lo que probablemente termine el semestre sin muchos minutos. La cláusula del préstamo incluye una obligatoriedad de compra si cumplía cierta cantidad de minutos, algo que no pasará.

El extremo podría volver a salir cedido si es que el DT argentino no lo tiene en planes. La idea es que siga en el exterior antes de reforzar a un rival directo en Colombia.

En 2025, Ruiz fue titular en 5 partidos de la Copa de Rusia pero en la liga local jugó apenas 22 minutos en 2 partidos. En total son menos de 900 minutos en el año.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Daniel Ruiz 2024 – Millonarios. Foto: Getty

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En resumen

  • Daniel Ruiz regresará a Millonarios tras finalizar su préstamo en el CSKA de Moscú.
  • El extremo Daniel Ruiz disputó apenas 22 minutos en la liga local rusa durante 2025.
  • Fabián Bustos definirá si Daniel Ruiz refuerza al equipo para los play-offs de Liga BetPlay.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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