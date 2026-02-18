Confirman que Daniel Muñoz entró en planes de un gigante de Europa

El lateral colombiano Daniel Muñoz sigue sumando minutos en el Crystal Palace, sin embargo otra vez es protagonista de rumores de mercado. Desde Inglaterra confirman que un gigante de Europa lo quiso al defensor, aunque todo quedó en un interés.

El periodista Ben Jacobs asegura que Manchester United armó una lista de laterales con miras a un fichaje en junio. El colombiano estuvo junto a cracks como Marcos Llorente y Alejandro Grimaldo.

Al final la opción elegida por los ‘red devils’ es la de Marcos Llorente, quién también juega de volante en el Atlético de Madrid. El precio a ofrecer es de 40 millones de euros.

El año pasado, Daniel Muñoz fue vinculado con gigantes de Europa como Liverpool, Manchester City, FC Barcelona, Real Madrid entre otros. El Palace pide cerca de 45 millones de euros.

En poco más de dos temporadas, Daniel Muñoz es titular indiscutible y ganó los dos primeros títulos en la historia del club. El colombiano fue parte del plantel que conquistó la FA Cup y la Community Shield.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Daniel Muñoz – Selección Colombia

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y el resto de sudamericanos los puedes ver por Disney+.