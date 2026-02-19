¿Por eso dejó Liverpool? Luis Díaz revela que Kompany es mucho mejor que Arne Slot: “Es increíble…”

Luis Díaz protagonizó una salida “polémica” de Liverpool y una llegada que resultó siendo muy positiva para el colombiano en Bayern Múnich. Ahora en una entrevista con Sky Sport Alemania comentó como Kompany lo ayudó a salir y lo mejoró a diferencia de Slot.

Luis Díaz fue contundente y dejó varios elogios para su DT en Bayern Múnich: “Sí, eso pasó. Me dijo lo que pensaba de mí, lo que quería de mí y el papel que me veía en el equipo. Fue de gran ayuda“, comentó el jugador colombiano sobre la influencia de su DT.

Lucho también reveló que Kompany lo ha ayudado mucho en esta temporada. El DT que pasó por la Premier League está dirigiendo su segunda temporada en Alemania y es también uno de los entrenadores con mayor proyección en toda Europa.

“Nos sentamos y hablamos de muchas cosas: de fútbol, ​​pero también de asuntos personales y familiares. Y eso es importante. Me siento muy cómodo con él como entrenador“, terminó comentando el jugador de la Selección Colombia. Su relación tan buena con el DT se nota en sus números.

Luis Díaz es figura total en Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

Esta grata relación que lleva Luis Díaz con Kompany se contrapone con todo lo que viene siendo la caótica temporada de Liverpool donde Slot ya se “peleó” con varios jugadores, uno de ellos Salah. Además, el entrenador neerlandés no hizo un “gran esfuerzo” por mantener a Lucho.

Los números de Luis Díaz con Kompany

Con Kompany como DT, Luis Díaz ya ha jugado un total de 32 partidos entre todas las competencias, marcando 19 goles y dando 15 asistencias. El colombiano ya suma más goles y asistencias con el Belga en Bayern que con Arne Slot en Liverpool en más partidos.

“Es increíble; no hay nada más que decir de él como persona. Y sé que puede lograr mucho más de lo que ya ha logrado. Kompany ha sido muy importante para mí y para mi capacidad de integrarme aquí tan rápida y fácilmente”, agregó Luis Díaz sobre su DT.

El contrato de Kompany con Bayern Múnich

Kompany tiene contrato con Bayern Múnich hasta finales de la temporada 2029, casualmente hasta esta misma fecha es el contrato de Luis Díaz. El DT recién renovó a finales de 2025. Ambos buscarán ganar todo en esta temporada, incluyendo la Champions League.

