Un irregular arranque de temporada ha tenido Atlético Nacional en este 2026, los verdolagas están en la 10ma casilla de la tabla y con algunas críticas en el juego. La idea de un cambio de entrenador está en el aire y desde la prensa revelan un posible recambio para Diego Arias.

El periodista Felipe Sierra apunta a que Alexander Medina es la opción B que tiene en mente Atlético Nacional si decide un cambio de técnico. El uruguayo ya estuvo en planes del grande de Colombia el año pasado.

Actualmente el ‘Cacique’ se encuentra sin club, lo que facilitaría su llegada a Atlético Nacional. El club colombiano está cerca de jugar contra Millonarios por la Copa Sudamericana y entienden que un cambio de técnico sería abrupto.

Diego Arias llegó a Atlético Nacional de Colombia para el finalización 2025, y cerró el año ganando la Copa Colombia en su primer título como entrenador para el ex jugador.

Medina por su parte fue campeón en tres ocasiones, dos veces de un torneo corto con Nacional de Uruguay y fue campeón de la Supercopa Internacional con Talleres de Argentina.

Los refuerzos de Atlético Nacional 2026

Las contrataciones de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

