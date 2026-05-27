Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma vs Rayo Vallecano HOY: ¿Qué canal pasa la final de la Conference League?

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma podrían ganar su primer campeonato europeo con Crystal Palace en la final de hoy.

Este miércoles 27 de mayo de 2026 se define un nuevo campeón en Europa con la final que protagonizarán Crystal Palace contra Rayo Vallecano. El equipo de la Premier League llega como favorito a este encuentro con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en su plantilla.

¿Qué canal pasa la final de la Conference League?

La final de la Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano comenzará desde las 14H00 (CO). Y estos son los canales para ver el encuentro:

ESPN y los planes premium de Disney+.

Crystal Palace podría cerrar por todo lo alto un gran ciclo con Oliver Glasner como DT. El equipo de la Premier League fue muy superior a todos sus rivales en el torneo, y hace poco estaba ganando su primer campeonato que era la FA Cup ante Manchester City.

Daniel Muñoz puede ser campeón de la Conference League. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, la gran sorpresa de esta final es un Rayo Vallecano que hace 2 semanas estaba peleando descenso en España. El equipo Vallecas quiere dar la gran sorpresa y quedarse con este campeonato, que sería el primer título internacional de su historia.

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¿Cuántos millones gana el campeón de la Conference League?

El campeón de la Conference League se llevará un premio económico de 7 millones de euros. Es un premio pequeño comparado con lo que ganan los campeones de Europa League o Champions League, pero no deja de ser un título internacional.