El delantero Radamel Falcao tiene su futuro en el aire tras la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana, pero con pistas claras.

Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana y una de las dudas que tienen para el segundo semestre del año es Radamel Falcao. El delantero acaba contrato en unos días y ya habló de su futuro.

El propio delantero habló tras la derrota contra O’Higgins y fue claro: “Por ahora, este fue mi último partido con Millonarios”. Así, Falcao confirma que el contrato acabó sin ser renovado, pero hay más.

Radamel Falcao expresó que hay motivos ajenos a su voluntad que impiden que el delantero siga pero “espero se solucione”, así mismo declaró que su voluntad y la de su familia es quedarse en Millonarios.

“No quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo. Estamos muy a gusto acá”, complementó Falcao señalando que quiere cerrar su carrera en el país tras toda una trayectoria en el exterior.

Ahora quedará definir si Fabián Bustos y la dirección deportiva quieren mantener a Falcao, quién a sus 40 años podría colgar los botines en diciembre del presente año.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Ⓜ️🐯 Falcao sobre su posibilidad de seguir en Millonarios:

🗣️ “Estamos buscando soluciones”

🗣️ “Por ese lado, sí (seguir en Millonarios). Pude hablar con mi esposa, tengo el respaldo de la familia”.

🗣️ “No quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo. Estamos muy a gusto acá”. pic.twitter.com/56cYfFivMG — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) May 27, 2026

En resumen