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El futuro de Falcao luego de la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana

El delantero Radamel Falcao tiene su futuro en el aire tras la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana, pero con pistas claras.

El futuro de Falcao luego de la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana
El futuro de Falcao luego de la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana

Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana y una de las dudas que tienen para el segundo semestre del año es Radamel Falcao. El delantero acaba contrato en unos días y ya habló de su futuro.

El propio delantero habló tras la derrota contra O’Higgins y fue claro: “Por ahora, este fue mi último partido con Millonarios”. Así, Falcao confirma que el contrato acabó sin ser renovado, pero hay más.

Radamel Falcao expresó que hay motivos ajenos a su voluntad que impiden que el delantero siga pero “espero se solucione”, así mismo declaró que su voluntad y la de su familia es quedarse en Millonarios.

“No quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo. Estamos muy a gusto acá”, complementó Falcao señalando que quiere cerrar su carrera en el país tras toda una trayectoria en el exterior.

Ahora quedará definir si Fabián Bustos y la dirección deportiva quieren mantener a Falcao, quién a sus 40 años podría colgar los botines en diciembre del presente año.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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En resumen

  • Radamel Falcao confirmó su último partido con Millonarios tras la derrota contra O’Higgins.
  • 40 años tiene el delantero y podría retirarse en diciembre del presente año.
  • Fabián Bustos y la dirección deportiva definirán si mantienen al jugador en el club.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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