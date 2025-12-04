Es tendencia:
¡Histórico! AC Milan tiene casi cerrado a jugador colombiano

El gigante de Italia, AC Milan tiene cerrado el fichaje de un jugador y seleccionado colombiano para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

AC Milan tiene casi cerrado a jugador colombiano Foto: Getty
AC Milan tiene casi cerrado a jugador colombiano Foto: Getty

No falta casi nada para ver a un jugador de la Selección Colombia como nuevo refuerzo del AC Milan. El gigante de Italia tiene un acuerdo casi cerrado para tener alguien de la ‘Tri’ en el San Siro.

Juan Arizala, defensor lateral y central de Independiente Medellín tiene todo listo para ser nuevo jugador del AC Milan. A sus 20 años dará el salto de la Liga BetPlay al siete veces camoeón de Champions.

Serán cerca de 4 millones de dólares lo que cobrará el DIM por su joven promesa. En 26 partidos este año ha anotado dos goles y ha dado una asistencia, mientras que con Colombia sub 20 ha jugado 19 encuentros.

En el 2022 jugaba con el Deportivo Independiente Medellín desde los 18 años y fue escalando hasta el primer equipo, esta sería su primera experiencia fuera de su club formador.

El lateral dejará ingresos varios al Independiente Medellín ya que se guarda un porcentaje en caso de futuros traspasos, esto según la información del periodista Fabrizio Romano.

Los jugadores colombianos que han jugado en el AC Milan

Carlos Bacca, Cristian Zapata y Mario Alberto Yepes son los tres jugadores de Colombia que han vestido la camiseta del AC Milan en su historia.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
