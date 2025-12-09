A diferencia de Cristiano Ronaldo que se olvidó de la Selección de Colombia en su posteo del sorteo del Mundial 2026, el volante portugués Vitinha habló del emparejamiento contra el combinado sudamericano. El astro del PSG dio su opinión del nivel nuestro y del grupo en general.

“¿Uzbekistán y Colombia? Admiro los conocimientos de Luis Catarino, pero, hablando por mí mismo, no tengo ni la menor idea. Conozco a Kusanov. En teoría, Colombia será el equipo más difícil de este grupo”, dijo para diario Récord.

Además destacó en particular el gran momento que atraviesa Luis Díaz en el Bayern Múnich. Para el campeón con el PSG, el extremo es el mejor jugador ‘cafetero’.

La Selección Colombia tiene aún la incógnita de uno de sus rivales que vendrán del repechaje internacional, mientras tanto tienen confirmado a Uzbekistán y Portugal por ahora.

Colombia enfrentará a Inglaterra o Croacia si clasifica segundo en su grupo, mientras que si pasa primero enfrentará a uno de los mejores terceros por los 16vos de final.

¿En qué horarios y en qué estadios jugará la Selección de Colombia?

Estos son los horarios y estadios para ver los partidos de Colombia:

Uzbekistán vs Colombia a las 21H00 (CO) en el Estadio Banorte el 17 de junio de 2026

Colombia vs Ganador repechaje FIFA a las 21H00 (CO) en el NRG Stadium el 23 de junio de 2026

Portugal vs Colombia a las 18H30 (CO) en el Hard Rock Stadium el 27 de junio de 2026

