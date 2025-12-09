El extremo ecuatoriano Nilson Angulo podría ser el siguiente gran traspaso a la Premier League, sin embargo el seleccionado ecuatoriano podría pasar de los gigantes como el Manchester United y Tottenham por ir a sorpresivo club.

Medios europeos señalan que el Anderlecht está dispuesto a venderlo por 30 millones de euros y el único club que se acerca a esta cifra es el Aston Villa. Los ‘Villanos’ han puesto sobre la mesa 25 millones.

Los grandes como el United y Liverpool distan de esa cifra aunque se espera que las conversaciones continúen. Anderlecht no tiene apuro ya que firmaron con Angulo un contrato hasta el 2029.

Nilson Angulo ha recibido llamados de España e Inglaterra por lo que seguramente luego del Mundial 2026 tendrá opciones para irse a otro grande de Europa.

Liga de Quito también está pendiente de la salida de Nilson Angulo, con una transferencia de 20 millones, los ‘albos’ recibirían cerca de 6 millones de dólares. El jugador dejó el club en el 2021.

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.

Publicidad

Publicidad

Nilson Angulo – Ecuador

En resumen