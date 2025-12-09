Leyenda del Liverpool y su crítica a Moisés Caicedo: "Es torpe..."

Mientras a Moisés Caicedo lo elogian de todos lados, desde Inglaterra hay algunas voces que aún tienen algunas críticas al volante del Chelsea. Un histórico del Liverpool, Jamie Carragher, dio unas críticas al seleccionado ecuatoriano pese a su gran presente.

“Es un jugador brillante, recupera la pelota fantásticamente bien, pero sí pienso que tiene una tendencia a verse algo torpe por la forma en la que va por el balón a veces“, dijo Carragher, calificando de “torpe” en su forma de ir a la pelota para marcar y recuperar.

“Me sorprende que esta sea recién su primera tarjeta roja. Recuerdo una falta suya sobre Ryan Gravenberch del Liverpool en la Final de la Copa de la Liga Inglesa hace un par de años. No es que sea un jugador sucio pero no es necesario que vaya por el balón de esa forma y haga ese tipo de faltas”, continuó.

No es la primera vez que el ex Liverpol intenta bajar los comentarios positivos sobre Moisés Caicedo. El ex Independiente y Brighton rechazó justamente al Liverpool para ir al Chelsea.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de transfermark. Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

