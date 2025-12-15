Ni Inter ni FC Barcelona: El sorpresivo equipo que va por el fichaje de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz vive el mejor momento de su carrera y tiene a varios grandes siguiendo la posibilidad de ficharlo. Durante estos últimos meses sonaron clubes como Inter y FC Barcelona, sin embargo, ahora aparece otro club, que buscaría hacer realidad su fichaje en enero.

De acuerdo a la revelación de TEAM Talk, el equipo más interesado en Daniel Muñoz para ficharlo en el mes de enero es el Manchester United. Incluso se reveló que el club histórico de la Premier League, estaría listo para hacer realidad su fichaje muy pronto.

Muñoz está lesionado de la rodilla y por eso pasará fuera de las canchas en las siguientes semanas, sin embargo, esto no es ningún límite para el United que lo quiere ya, para cambiar su temporada. El colombiano sería una absoluta solución por la banda derecha.

El United lleva ya varios mercados intentando reforzar su banda derecha, donde a veces tiene que improvisar a Amad Diallo, que suele hacer mejor sus funciones como extremo. Amorin suele jugar con una línea de 3 y en este esquema caería perfecto el aún lateral de Crystal Palace.

Daniel Muñoz tiene contrato en Crystal Palace. (Foto: GettyImages)

Crystal Palace tampoco estaría dispuesto a poner muy fácil su salida, ya que el jugador colombiano tiene contrato hasta 2028 y es pieza clave en esta temporada. Al menos no lo quieren dejar ir en enero, y ya después del Mundial podrían analizar una venta.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Tras grandes temporadas con Crystal Palace, Daniel Muñoz alcanzó un valor de mercado de 27 millones de euros. Por lo cual, el United no lo compraría por menos de 40 millones, que sería un precio razonable para el Palace. Las siguientes semanas podrían ser claves.

