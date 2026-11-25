Ventaja clave en el Mundial Sub-17. Descubre por qué a Colombia le alcanza con empatar ante Serbia para ser líder del Grupo L y qué baja sufrirá.

La Selección Colombia sigue encendida y ya aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial Sub-17 luego de llegar como campeona del Torneo Sudamericano. Ahora, el objetivo es clasificar en la primera posición del Grupo L y surgió la gran duda: ¿Por qué le sirve el empate si tiene los mismos puntos y la misma diferencia de gol que Serbia?

Colombia empezó el Mundial Sub-17 con una victoria 2-1 a Japón y siguió con un triunfo 2-0 ante Honduras. Se aseguró la clasificación a los 16avos de final y en la última fecha de la fase de grupos tendrá un duelo directo contra Serbia para definir quién termina como líder del Grupo L.

Serbia tampoco ha desentonado en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 y venció a Honduras 2-0 en el debut y 1-0 a Japón en la segunda fecha. Sin embargo, tiene la desventaja de que le sirve solo un resultado para superar a la Selección Colombia y terminar primera en la fase de grupos.

¿Por qué un empate clasifica a Colombia primera del grupo sobre Serbia?

José Escorcia marcó el 2-0 de Colombia a Honduras. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

A pesar de que Colombia llega al partido contra Serbia del próximo viernes 27 de noviembre a las 8:00 A.M. con los mismos puntos (6) y la misma diferencia de gol (+3) que los serbios, con el empate le alcanza para clasificar a los 16avos de final en la primera posición del Grupo L porque tiene más goles a favor (4) que el seleccionado europeo (3).

La ausencia que tendrá la Selección Colombia para enfrentar a Serbia en el Mundial Sub-17

El entrenador Freddy Hurtado no tendrá todo el equipo a disposición para terminar primero del Grupo L. Adrián Mosquera recibió tarjetas amarillas contra Japón y Honduras, acumuló dos amonestaciones en el Mundial Sub-17 y tendrá un partido de suspensión. No jugará en Colombia vs. Serbia por la tercera fecha de la fase de grupos.

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