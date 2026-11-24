Declaración inesperada en el Mundial Sub-17. Descubre por qué el DT de Honduras dijo sentirse "un extraño" tras la dolorosa derrota 2-0 ante Colombia.

Tendrá que ir por el batacazo de ganarle a Japón para no quedar eliminado del Mundial Sub-17. Sí, Honduras sufrió una dolorosa derrota con Colombia y una de las sorpresas que dejó el encuentro fue la confesión que hizo el técnico Merling Paz.

Hasta el minuto 31 del segundo tiempo, la Selección Colombia pudo abrir el marcador con un gol de Matías Caicedo tras un centro magistral de Samuel Martínez. Honduras jugaba con diez jugadores tras la expulsión de Diego Matute y, aun así, casi logra marcar.

Honduras terminó perdiendo 2-0 con Colombia en la segunda fecha del Grupo L del Mundial Sub-17 en un partido en el que tuvo cinco tiros a puerta y dos ocasiones claras de gol. Esto dejó sensaciones en Merling Paz que lo llevó a ser una confesión muy sincera tras la dolorosa derrota.

El DT de Honduras tras la dolorosa derrota con Colombia: “Soy un extraño”

Merling Paz en el Mundial Sub-17. (Foto: Getty)

“Estoy orgulloso, creo que esa es la palabra que me define hoy (24 de noviembre) y creo que soy un extraño luego de que el resultado indique otra cosa, pero realmente lo que estos chicos mostraron hoy refleja lo que es Honduras realmente, refleja ganas, refleja identidad, refleja orgullo (…) Han jugado con mucha pasión y fuerte, eso es Honduras, definitivamente que eso es Honduras y esa generación de chicos, sinceramente que la pasión que ellos tienen se transmite dentro de la cancha”, confesó el técnico de Honduras tras la dolorosa derrota contra la Selección Colombia.

La tabla de posiciones del Grupo L del Mundial Sub-17 tras la victoria de Colombia a Honduras

Con una fecha por jugar, Colombia y Serbia van a definir el próximo viernes 27 de noviembre a los 8:00 A.M. quién clasifica a los 16avos de final del Mundial Sub-17 en la primera posición luego de que el Grupo L terminara de esta forma tras la segunda jornada de la fase de grupos:

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Tabla de posiciones Grupo L del Mundial Sub-17. (Foto: FIFA)

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En síntesis