Néstor Lorenzo apunta contra Argentina, Uruguay y Paraguay por el nuevo formato de las Eliminatorias

Sin tapujos ante la decisión de la FIFA. Descubre las duras críticas de Néstor Lorenzo por los privilegios de Argentina, Uruguay y Paraguay rumbo al 2030.

A falta de la confirmación oficial, todo parece indicar que las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 cambian de formato y Argentina, Paraguay y Uruguay ya están clasificadas por tener un solo partido de local de la próxima Copa del Mundo. Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, le salió al paso a esta versión, le apuntó a estas tres selecciones sudamericanas y habló fuerte y claro.

En el Mundial 2030 se cumplirán 100 años de la primera vez que se disputó la Copa del Mundo. Por ese motivo, la FIFA decidió que Argentina, Uruguay y Paraguay, tengan un partido en su país. Esto, por el reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, automaticamente les da un cupo directo al próximo Mundial. A Lorenzo no le gusta nada.

Juan José Buscalia, periodista que ha trabajado con la Conmebol, reveló sobre el nuevo formato de las Eliminatorias al Mundial 2030 que “no es que son seis y medio más los tres clasificados, si no que van a ser los tres clasificados más los tres y medio (incluyendo repechaje)“. Néstor Lorenzo tenía que decir algo al respecto.

Lorenzo apunta contra Argentina por el nuevo formato de Eliminatorias

Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo. (Foto: Getty)

“Creo que no es oficial, así que no quiero… Creo que desvirtuaría un poco el tema de la Eliminatoria que siempre fue tan difícil en todo Sudamérica clasificar para un Mundial. Creo que tres clasificados del otro lado del mar, el océano, y tres clasificados de Sudamérica de 10 me parece que desvirtuaría un poco la Eliminatoria. Creo que no es oficial, esperemos que no prospere para el bien del fútbol”, le respondió Lorenzo a la periodista Ana María Navarreta, de ESPN.

¿Cuándo inician las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030?

Mientras se confirma lo que es un secreto a voces, siete selecciones sudamericanas lucharán por solo tres cupos y medio, incluyendo el repechaje, se espera que las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 inicien en septiembre de 2027.

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