Daniel Muñoz daría el salto a un gigante de Europa luego del Mundial con Colombia

El lateral colombiano Daniel Muñoz al final sí podría irse a uno de los gigantes de Europa para la siguiente temporada.

Se acabó el Mundial para todos y la Selección de Colombia podría ver ahora a sus cracks dando el salto a otros grandes equipos de Europa. Daniel Muñoz se acerca a un gigante de la Premier League.

El defensor colombiano dejaría el Crystal Palace para ir al Liverpool según el Daily Mail. Los ‘reds’ pagarían su cláusula de salida vigente, cercana a los 40 millones de euros.

Daniel Muñoz es quizás el colombiano con más chances de ir a otro grande de Europa en esta ventana de transferencias. Además de los de Anfield, en la propia Premier League lo quieren el Manchester United y el Tottenham.

Fuera de Inglaterra, los que más presión meten son Inter de Milán de Italia aunque también hay sondeos del PSG. Daniel Muñoz es fijo en la Selección de Colombia para los años venideros.

Su salario ronda los 2 millones de dólares y en el Liverpool ascendería hasta los 5 millones, lejos igual de los 14 millones que pidió su compatriota Luis Díaz en su momento.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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