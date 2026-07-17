Néstor Lorenzo no lo llevó al Mundial con Colombia y ahora lo quiere el FC Barcelona

El FC Barcelona busca refuerzos una de las firmes alternativas es un jugador que Néstor Lorenzo dejó fuera del Mundial con Colombia.

Con el Mundial cerca de acabarse, los clubes de Europa ya alistan sus refuerzos para la siguiente temporada, entre ellos el FC Barcelona. El gigante español tiene entre sus alternativas a un seleccionado de Colombia que Néstor Lorenzo no quiso llevar al torneo.

Según el diario Sport, uno de los más importantes de las noticias blaugranas, John Jader Durán es una de las alternativas del campeón español para la siguiente temporada.

La prioridad es el argentino Julián Álvarez, sin embargo ante la dificultad que viene por el precio que pide Atlético de Madrid, el colombiano se perfila como una opción más barata.

A favor del Barca juega que el Al Nassr no lo quiere y le busca una salida urgente, con la idea de recuperar parte de los 45 millones invertidos en su fichaje apenas hace dos temporadas.

En Europa también lo sondea el Galatasaray de Turquía, el Benfica de Portugal y clubes de Italia. Su salario en Arabia era de 21 millones al año, aunque está dispuesto a bajarse sus aspiraciones con tal de jugar.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jhon Durán con Al Nassr?

Durán tiene contrato con Al Nassr hasta la temporada 2030. Por lo cual, si el delantero no es fichado o prestado a un nuevo equipo; se tendrá que marchar a seguir en Arabia. Se espera que ambas partes encuentren una salida viable para los siguientes días.

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Jhon Durán – Selección de Colombia

En resumen