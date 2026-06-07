Dónde ver EN VIVO amistoso Colombia vs. Jordania: canales de TV y streaming online

Colombia y Jordania miden fuerzas el día de hoy en lo que representará ser la última prueba de fuego antes de debutar en el Mundial 2026 para los liderados técnicamente por Néstor Lorenzo. El Snapdragon Stadium de San Diego en Estados Unidos será testigo de un amistoso internacional que promete mucho desde la previa, así que a continuación conoce todos los detalles.

En cuanto a cómo llegan las selecciones al encuentro de esta noche, Colombia viene de vencer 3-1 a Costa Rica el pasado 1 de junio en el Estadio El Campín de Bogotá. Por otro lado, Jordania perdió 4-1 frente Suiza en el Estadio Kybunpark de San Galo el 31 de mayo. Es así que ambos equipos esperan despedirse de los amistosos de la mejor manera antes del Mundial 2026.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional?

17:00 | México

18:00 | Perú, Ecuador y Colombia

19:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

19:00 | Estados Unidos (ET)

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España

¿Dónde ver Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional?

Colombia | Caracol TV y RCN

Sudamérica y México |Claro Sports

Estados Unidos | ESPN Deportes y Fanatiz

Posibles alineaciones Colombia vs. Jordania por el amistoso internacional

Colombia | Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Carlos Andrés Gómez, Luis Díaz; y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Jordania | Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab; Ehsan Haddad, Noor Al-Rawabdeh, Rajaei Ayed, Mahmoud Al-Mardi; Mousa Al-Tamari, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.

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