El polémico comentario de Kevin Castaño “celebrando” la derrota de River Plate ante Rosario Central

River Plate volvió a perder, ahora contra Rosario Central, y la polémica viene por la "celebración" de Castaño, que entrena por separado.

Hay una gran polémica en Argentina, después de que River Plate sumara su quinta derrota consecutiva en el torneo local. El equipo de Coudet no levanta cabeza y ahora incluso hasta uno de sus jugadores acabó celebrando la “derrota” contra Rosario Central.

En redes sociales, los hinchas viralizaron que uno de los aún jugadores de River Plate, Kevin Castaño, terminó “celebrando” la victoria de Rosario Central sobre los que aún son sus compañeros. El club perdió contra los ‘Canallas’ 1 a 0 con autogol de Otamendi.

Resulta que en la publicación de Jáminton Campaz en Instagram, delantero colombiano de Rosario Central, está un comentario de Kevin Castaño destacando al jugador. Nuevas críticas han llegado al volante de River, puesto que, es un jugador del equipo que le acaba de ganar al suyo.

Por otro lado, Castaño la pasa mal en River Plate, puesto que, el jugador colombiano viene entrenando por separado y esperando una venta en las siguientes semanas. Se ha especulado que su futuro estaría más cercano a Brasil en este semestre.

El comentario de Castaño a Campaz. (Foto: @TyCSports)

Campaz también venía pasándola muy mal del Mundial 2026, donde compartió con Castaño. El extremo colombiano llegó a recibir amenazas contra su vida, por fallar un gol contra Suiza en el tiempo extra y que después le ganó a Colombia en los penales.

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El contrato de Kevin Castaño en River Plate

Kevin Castaño no entra en planes de Coudet y por eso tiene que entrenar por separado, pero el volante todavía tiene un contrato hasta 2028 y eso es un problema para el club. En las próximas horas se debe analizar su venta o préstamo a un nuevo club.

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