La gran final del fútbol de Colombia arranca este martes, Junior de Barranquilla recibe a Atlético Nacional por la final de ida de la Liga BetPlay. Además de seguir el partido EN VIVO minuto a minuto por BOLAVIP, hay opciones para seguirlo en televisión.
Canales y horarios para ver la final entre Junior y Atlético Nacional
En Colombia, el partido será transmitido por Win Sports, Win+ y RCN Nuestra Tele. El encuentro arrancará a las 19h30, hora local.
Posibles alineaciones
Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiva.
Atlético Nacional: Harlen Castillo; William Tesillo, César Haydar, Marlos Moreno, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano,
Atlético Nacional goleó 4-0 a Junior en fase regular, de visitante.