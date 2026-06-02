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Dónde ver Junior vs. Atlético Nacional por la final de ida de la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional juegan la primera final de la Liga BetPlay y hay varias opciones de canales para seguirlo.

Dónde ver Junior vs. Atlético Nacional por la final de idea de la Liga BetPlay
Dónde ver Junior vs. Atlético Nacional por la final de idea de la Liga BetPlay

La gran final del fútbol de Colombia arranca este martes, Junior de Barranquilla recibe a Atlético Nacional por la final de ida de la Liga BetPlay. Además de seguir el partido EN VIVO minuto a minuto por BOLAVIP, hay opciones para seguirlo en televisión.

Canales y horarios para ver la final entre Junior y Atlético Nacional

En Colombia, el partido será transmitido por Win Sports, Win+ y RCN Nuestra Tele. El encuentro arrancará a las 19h30, hora local.

Posibles alineaciones

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiva.

Atlético Nacional: Harlen Castillo; William Tesillo, César Haydar, Marlos Moreno, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano,

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Atlético Nacional goleó 4-0 a Junior en fase regular, de visitante.

Atlético Nacional goleó 4-0 a Junior en fase regular, de visitante.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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