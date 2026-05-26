Dimayor publicó el único jugador de Nacional sancionado antes de la final ante Junior de Barranquilla

Descubre qué jugador de Atlético Nacional fue sorpresivamente sancionado por la Dimayor antes de la gran final ante Junior de Barranquilla.

Los dos mejores equipos de la fase regular de la Liga Colombiana I-2026 disputarán la gran final del primer semesre del fútbol de Colombia y hay novedades al respecto. Dimayor publicó el único jugador de Atlético Nacional sancionado antes de la final ante Junior de Barranquilla.

Nacional fue el primero de los dos equipos en asegurar el cupo a la final luego de una victoria 3-1 ante Deportes Tolima. El marcador global fue 4-1, y a pesar de que fue notificado por la Dimayor sobre una sanción a una de sus estrellas, llega como el gran favorito a la final de la Liga Colombiana I-2026.

Junior de Barranquilla tuvo que sufrir más de lo esperado y llevó la serie de semifinal ante Independiente Santa Fe a la definición por penaltis. 5-4 fue la victoria para clasificar a la final, pero estaban en vilo de saber si iban a poder contar con Luis Fernando Muriel para el partido de ida ante Atlético Nacional porque acumuló cinco tarjetas amarillas. ¡Dimayor se prounció!

El único jugador de Atlético Nacional sancionado antes de la final vs. Junior

Uno de estos jugadores de Nacional fue sancionado. (Foto: Vizzor Image)

La Dimayor publicó la resolución No. 057 de 2026 y dio a conocer que el único jugador sancionado antes de la final de ida entre Nacional y Junior del próximo martes 2 de junio a las 7:30 P.M. fue Jorman Campuzano. El volante fue castigado con una multa de $350.181 pesos colombianos por la tarjeta amarilla que recibió en el partido ante Deportes Tolima. Puede jugar el encuentro ante el equipo ‘Tiburón’.

Dimayor decidió si Luis Muriel puede jugar la final de ida Junior vs. Nacional

A pesar de que Luis Fernando Muriel llegó a cinco tarjetas amarillas entre la fase regular de la Liga Colombiana y los Playoffs, la Dimayor, con base al artículo 58 #3 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, decidió que pague una fecha de suspensión en el primer partido de la Liga Colombiana II-2026 o de la Copa Colombia. Estará disponible para la final de ida ante Atlético Nacional.

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