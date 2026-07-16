Carlos Bacca dejaría Junior y tendría nuevo club en la Liga BetPlay

Carlos Bacca podría renovar con Junior pero si no lo hace, otro club de la Liga BetPlay lo tendría en planes para el 2026.

Tras el bicampeonato, Junior de Barranquilla tendrá que analizar las salidas y fichajes para el segundo semestre de la Liga BetPlay, una de las decisiones a tomar gira en torno a Carlos Bacca.

El delantero de 39 años está abierto a seguir en Junior, pero si el Tiburón no lo renueva ya tiene otra opción. Cúcuta Deportivo es el nuevo interesado en el experimentado delantero.

Esto marcaría que Bacca siga en primera división a pocas semanas de cumplir los 40 años de edad. Alfredo Arias y la directiva no tienen clara la renovación del delantero.

En este primer semestre apenas jugó 7 partidos y anotó dos goles, reduciendo progresivamente la cantidad de partidos. En el 2025 jugó apenas 20 encuentros en todo el año.

Carlos Bacca es un referente de Junior, ganando cinco títulos con el club en dos ciclos. En Europa suma títulos con el AC Milan de Italia y los españoles Sevilla y Villarreal.

Los fichajes de Junior de Barranquilla 2026

Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios, Alfredo Morelos, Juan David Ríos, Kevin Pérez, Jean Carlos Pestaña, Mauro Silveira, son los refuerzos de Junior para la presente temporada.

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