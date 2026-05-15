Jhon Jader Durán sigue complicado en su búsqueda de un nuevo equipo, ahora revelan que un grande de Europa lo rechaza por actitudes.

Parece que el futuro de Jhon Durán será la siguiente novela del mercado de fichajes. El colombiano dejó el Zenit de Rusia y viajó para firmar con su supuesto nuevo club, algo que finalmente no se dará por delicado motivo.

Durán viajó hasta Turquía para negociar su fichaje con el Galatasaray, uno de los gigantes de esa liga. Desde ese país revelan que el club rechazó el fichaje por ser considerado un jugador “rompe vestuarios”.

Con esto Jhon Jader Durán deberá volver al Al Nassr de Arabia Saudita, ya que el club tiene sus derechos deportivos. Para mala suerte del colombiano, reportan que el club árabe no lo tiene en sus planes tampoco.

La prioridad del jugador es mantenerse en Europa pero estará pendiente de qué club podría ficharlo. En dos equipos no ha podido recuperar regularidad de la misma forma del Aston Villa.

Al Nassr pagó cerca de 60 millones de euros por Jhon Durán, por lo que un traspaso definitivo es complicado. El colombiano de 22 años está incluido en la prelista de la Selección de Colombia.

Los números de Jhon Durán en Zenit

Como delantero de Zenit en Rusia, Jhon Durán apenas jugó 9 partidos desde su llegada en febrero. El goleador solo marcó 2 goles en poco más de 300 minutos de juego. Deberá demostrar en estas dos semanas, en los entrenamientos, que está listo para aportar en el Mundial y que Lorenzo lo lleve.

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Jhon Jader Durán – Selección Colombia.

En resumen