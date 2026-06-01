El apodo que De la Espriella le puso a Iván Cepeda tras querer quitarle la camiseta de la Selección Colombia

¿Humillación pública o simple folclor político? Conoce el polémico apodo que De la Espriella le puso a Cepeda por la camiseta de Colombia.

La Selección Colombia y su camiseta se vio envuelta en una gran polémica. Iván Cepeda se quejó porque Abelardo de la Espriella se puso la ‘piel’ de la ‘Tricolor’ luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026 y, acto seguido, el candidato De la Espriella le puso un apodo a su opositor.

Luego de obtener 10.361.499 y el 43.7 de la votación, Abelardo de la Espriella apareció en sus redes sociales con la camiseta de la Selección Colombia y dijo:“Compatriotras, defensores de la patria más de diez millones de colombianos confiaron en ‘El Tigre’ se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”. Cepeda iba explotar en 3, 2, 1…

“El señor De la Espriella acostumbra a robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la Selección Colombia. De cuando acá la camiseta de la Selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor De la Espriella”, fue la premisa que instaló Iván Cepeda mientras el apodo que le puso Abelardo De la Espriella generaba reacciones en X.

De la Espriella y un apodo a Iván Cépeda por querer quitarle la camiseta de la Selección Colombia

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. (Foto: X / @ABDELAESPRIELLA y Getty Images)

Luego de ver que Iván Cepeda le pidió a la Federación Colombia de Fútbol que le quitara el uso la camiseta de la Selección Colombia, Abelardo de la Espriella publicó en X dos mensajes en los que le puso el mismo apodo a Cepeda: “Todo ciudadano que, por patriotismo y en defensa de la democracia frente al tirano y su marioneta, quiera acompañarnos, es bienvenido a votar por José Manuel y por mí” y “Petro y su marioneta, lo he venido advirtiendo desde antes de la campaña, pretenden robarse la democracia”.

¿Habrá debate entre Abelardo De la Espriella y Cepeda para la segunda vuelta presidencial?

Iván Cepeda hizo la propuesta: “Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella“. De la Espriella contestó: “Aquí está la fecha y la hora, debate en SEMANA, martes 9 de Junio a las 7 pm”. Y, hasta el momento, Cepeda dijo que no argumentando que “nunca hemos negado la posibilidad de debatir. Lo único que hemos planteado es que debe haber reglas claras para el debate. Un candidato que amenaza a otros candidatos o al candidato de hacerle daño físico y destriparlo, pues sí, hay que pedirle reglas, por supuesto, para debatir”.

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