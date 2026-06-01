Antonio Casale anunció el nuevo ‘equipo’ donde firmó Radamel Falcao: “Ya está firmado”

Descubre cuál es el sorpresivo nuevo ‘equipo’ con el que acaba de firmar Radamel Falcao tras el contundente anuncio de Antonio Casale.

Radamel Falcao García terminará contrato con Millonarios el 30 de junio de 2026 y el periodista Antonio Casale anunció el nuevo ‘equipo’ donde firmó. No es lo que todos piensan, pero sí fue una bomba informativa.

Terminó el tercer semestre de Falcao con Millonarios y no pudo cumplir con el sueño de salir campeón con el equipo del cual es hincha. En esta ocasión, anotó un gol y disputó 227 minutos en siete partidos de la Liga Colombiana. Las lesiones, volvieron a decir presente.

Luego de la derrota y eliminación ante O’Higgins en la útima fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Radamel Falcao García abrió las puertas a quedarse en Millonarios diciendo que “no depende ni de Millonarios ni de mí. Hay que buscar soluciones. Sí se logra bien, si no, no sabemos. Hay que esperar y no apresurarse“. Sin embargo, este no fue el equipo que anunció Antonio Casale.

El nuevo ‘equipo’ de Radamel Falcao: “Ya está firmado”

Radamel Falcao quiere quedarse en Millonarios. (Foto: Getty Images)

“¿Se enteraron? Un enorme ídolo del fútbol colombiano se suma al equipo de ESPN Mundial para analizar y comentar los partidos de la ‘Sele’. ‘El Tigre’ Falcao, qué orgullo compartir espacio con este crac, escuchen esta noticia bomba. Estoy leyendo textualmente nuestro comunicado. Quiere decir que esto ya está firmado y aprobado”, anunció Casale.

😍 FICHAJE DE LUJO



🇨🇴 Radamel Falcao se suma a ESPN para comentar los partidos de Colombia en el Mundial 2026



🎙️ La Copa Mundial de la FIFA 2026 por el Plan Premium de #DisneyPlus 🤩🔜#ESPNMundial pic.twitter.com/4lkST64Uhx — ESPN Colombia (@ESPNColombia) June 1, 2026

Publicidad

¿Cuándo debuta Falcao como comentarista de la Selección Colombia en el Mundial?

Con la noticia que Falcao estará como analista y comentarisa de la Selección Colombia en el equipo de ESPN para el Mundial 2026, ahora la pregunta era cuándo debuta en este nuevo rol. Eso se dará en el primer partido de la ‘Tricolor’ en la fase de grupos de la Copa del Mundo cuando enfrente a Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. (hora colombiana).

Encuesta¿Cuántos goles anotó Falcao con Millonarios en el primer semestre del 2026? ¿Cuántos goles anotó Falcao con Millonarios en el primer semestre del 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis