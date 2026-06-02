Lo que más le preocupó a Néstor Lorenzo del amistoso entre Colombia y Costa Rica

El entrenador de la Selección Colombia, tajante sobre el punto de mayor mejora que deben tener sus hombres. Lorenzo ya piensa en Jordania.

Colombia venció a Costa Rica por tres a uno en el amistoso disputado en el Estadio El Campín. Todo ello durante una preparación para el Mundial del año 2026 donde Néstor Lorenzo tiene en claro la hoja de ruta. El argentino habló tras la victoria frente a los ticos con un claro análisis alrededor de lo que más deben mejorar sus jugadores.

“Tenemos que mejorar en la recuperación, en la defensa en bloque bajo, eso se corrige, pero la esencia del jugador colombiano la mantenemos, ese buen pie, hacer que esas sociedades sean efectivas, el fútbol es belleza, pero también es efectividad”, reflexiones del argentino tras una jornada de fiesta total en la capital. Espera que lo mejor se vaya viendo a lo largo de los próximos días y con mayor número de entrenamientos encima.

Lorenzo se mostró contento con el funcionamiento a nivel general. Entiende que se trataba de un amistoso disputado en altura donde la parte física era tan importante como el funcionamiento colectivo. Ya piensa en Jordania: “Creo que la mejora que se ve es porque estuvimos más tiempo juntos. El que más jugó, jugó sesenta minutos, estaba planificado así. Se buscó compensar la parte física. No es fácil mantener el mismo nivel de juego cuando se hacen nueve, diez u once cambios”.

El siguiente amistoso de Colombia llegará el día 7 de junio. Será ahí cuando el combinado de Néstor Lorenzo se mida con Jordania en su último choque de preparación para una Copa del Mundo que calienta motores. Tras ello habrá una fase de grupos absolutamente exigente frente a combinados de la talla de Uzbekistán, Congo y Portugal. Solamente el equipo de Fabio Cannavaro queda por confirmar a todos sus convocados para dicha cita.

Lorenzo, contento a nivel general con el nivel de Colombia: GETTY

La recuperación es lo que más preocupa a Lorenzo del momento. Colombia llega después de una temporada donde varios de sus pilares arriban al límite en lo físico. También confirmó el entrenador de la selección por qué en hombres como Jhon Córdoba empiezan a mejorar en cuanto a los problemas de tobillo se refiere.

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Lorenzo agradeció el apoyo antes del Mundial

“Agradecemos a la gente que nos acompañó: fue una fiesta. Recuerdo los partidos de despedida de los mundiales de 2014 y 2018. Este fue una buena prueba, más allá de que el grupo se terminó de completar ayer. El balance fue positivo. La verdad la gente hizo un marco que nos emociona. Vamos a dar lo mejor para llevar a Colombia a lo más alto”, marcaba Néstor Lorenzo en lo que puede haber sido su última rueda de prensa en el país. Recordemos que no tiene contrato más allá de la Copa del Mundo.

El argentino espera por la mejor versión de sus hombres más pronto que tarde. Probó diferentes alineaciones y perfiles en cada una de las líneas. A nivel general considera el balance más que positivo: “Quería ver la reacción que tenían. El balance es positivo. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, pero con el correr de los días vamos a estar mejor. Tengo fe de que vamos a llegar muy bien al Mundial”.

Datos claves

El entrenador Néstor Lorenzo señaló la recuperación y la defensa en bloque bajo como puntos a mejorar.

señaló la recuperación y la defensa en bloque bajo como puntos a mejorar. La selección de Colombia jugará su último partido amistoso de preparación contra Jordania el 7 de junio.

jugará su último partido amistoso de preparación contra Jordania el 7 de junio. El director técnico Néstor Lorenzo no posee un contrato vigente más allá de la Copa del Mundo.