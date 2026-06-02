Junior será sancionado por Dimayor tras la victoria ante Nacional en la final de ida de Liga Colombiana

Descubre la dura sanción que impondrá Dimayor al Junior tras los disturbios en la victoria 3-0 ante Nacional por la final de ida de la Liga.

Junior de Barranquilla pegó primero en la final de ida la Liga Colombiana I-2026, y cuando todo era alegría por la contundente victoria 3-0 ante Atlético Nacional, llegó la noticia que el equipo ‘Tiburón’ será sancionado por parte de la Dimayor.

El partido entre Junior y Nacional del 2 de junio estaba estipulado para que iniciara a las 7:30 P.M, pero no fue posible. El árbitro Carlos Ortega retrasó el inicio del encuentro y los hichas ‘Tiburones’ le empezaron a dar el argumento a la Dimayor para que los sancionara.

Brayan Castrillón abrió el marcador al minuto siete del primer tiempo y, por segunda vez, los hinchas del Junior de Barranquilla se dejaron llevar por la euforia. En esta ocasíón, no se pudo reanudar el partido de inmediato, y la futura sanción seguía sumando argumentos.

Con el marcador 2-0, iba a empezar el segundo tiempo de la final de ida la Liga Colombiana I-2026, pero por tercera vez en el partido los hinchas del Junior sacaron pirotecnia y fuegos artificiales. El humo retrasó el inicio del juego y este será el motivo por el cual serán sancionados.

La sanción que recibirá Junior tras la victoria ante Nacional en la final de ida

La pirotecnia de los hinchas del Junior. (Foto: Vizzor Image)

Luego de la victoria 3-0 ante Atlético Nacional, Junior será sancionado por los apartados 5 y 8 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol que castigan “el empleo de objetos inflamables”. La sanción que va a recibir el equipo barranquillero va a ser la suspensión de una a tres fechas del estadio o de las tribunas en donde se usaron fuegos artificiales más una multa de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¡Ya hay un antecedente!

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Esta fue la sanción que recibió Junior de Barranquilla en la final pasada

El 23 de diciembre de 2025, la Dimayor publicó la Resolución No. 132 y sancionó a Junior de Barranquilla por la pirotecnia y los fuegos artificiales que sus hinchas usaron en la final de ida ante Deportes Tolima. En aquel entonces, la sanción fue de una fecha de suspensión para las tribunas sur y norte del estadio ‘Metropolitano’ más una multa de $11.388.000.

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