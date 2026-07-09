Mbappé preocupó a todos después de que Francia venciera a Marruecos y clasificar a las semifinales del Mundial 2026.

Kylian Mbappé fue la gran figura de Francia, como en todo el torneo, en los cuartos de final contra Marruecos. El capitán de Francia anotó el primer gol de la clasificación a semifinales, pero luego dejó una imagen muy preocupante en el banquillo.

Mbappé se fue lesionado sobre el minuto 77′, las alarmas se encendieron cuando el jugador se tiró en la mitad de la cancha y pidió asistencia. No obstante, esa no fue la imagen más preocupante que dejó, sino otra que llegó después ya en el banco de suplentes.

Ya viendo el partido desde el banquillo enfocaron al 10 y se lo vio con hielo a la altura del tobillo. Aunque después en las celebraciones estuvo con sus compañeros, la imagen de ya recurrir al hielo por un dolor muscular puede ser un problema pensando en las semifinales.

Mbappé tendrá los siguientes días para recuperarse, puesto que, el jugador y su país regresan a las canchas el próximo martes 14 de julio en la semifinal del Mundial. Ahora esperan un nuevo rival que saldrá del ganador de la llave de España vs Bélgica.

¡ATENCIÓN A ESTA IMAGEN! Mbappé con HIELO en su tobillo derecho tras ser reemplazado ante Marruecos.



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Mbappé nuevamente está haciendo el Mundial que se esperaba de él. El jugador lleva 8 goles y compite con Messi por ser el máximo artillero del torneo, pero también ambos están luchando por ser el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

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Los números de Mbappé en este Mundial

En este Mundial, Mbappé ya ha jugado un total de 6 partidos y ha marcado ya 8 goles y también falló un penal. Ha dado 3 asistencias y suma poco más de 400′ minutos en esta Copa del Mundo.

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