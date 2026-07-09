Lamentable: jugador de la Selección Colombia recibió amenazas después del Mundial 2026

Jugador de la Selección Colombia confirma amenazas en su contra tras ser eliminados del Mundial 2026.

La Selección Colombia se fue muy antes del Mundial 2026 y eso provocó que varios jugadores acaben siendo muy criticados. Sin embargo, uno de los jugadores más cuestionados fue Jaminton Campaz tras fallar una gran chance sobre el final.

En sus cuentas oficiales, Campaz mandó un contundente mensaje primero agradeciendo el apoyo de los aficionados, pero luego también condenando que recibió amenazas contra su vida, tras la eliminación del equipo nacional contra Suiza.

“Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre“, comenzó en su mensaje el delantero.

Poco después Campaz condena las amenazas en su contra: “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo“, terminó el delantero.

El mensaje de Campaz en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Lamentablemente Campaz es la imagen de esta eliminación de la Selección Colombia, porque el delantero tuvo una jugada muy clara sobre el final del partido en el 120′ y mandó la pelota a las nubes. Eso le terminó costando todas las lamentables críticas.

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Campaz no regresó a Colombia tras el Mundial 2026

Campaz también tomó una dura decisión tras esta eliminación y es que el jugador colombiano decidió no regresar al país por estas amenazas contra él y su familia. El jugador quiere estar apartado un poco de este crudo momento que vive el país.

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