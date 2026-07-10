El sorpresivo equipo que se quedaría con Marino Hinestroza ¿vuelve a Colombia?

El extremo colombiano Marino Hinestroza ya tendría equipo definido para la siguiente parte de la temporada tras varios rumores.

Marino Hinestroza cerró un irregular semestre en Vasco Da Gama de Brasil, sin contar para los entrenadores y con pocos minutos tras ser figura de Atlético Nacional. Hubo rumores desde hace meses y hay un sorpresivo equipo que se lo quedaría.

Pese a que la idea del jugador era irse así sea bajando sus aspiraciones económicas y a que Vasco Da Gama no le cambiará su status de suplente, sorpresivamente Vasco Da Gama se lo quedaría, al menos por ahora.

Deportivo Cali y el DIM lo estaban negociando, sin embargo el club brasileño no bajó sus aspiraciones económicas y el jugador no saldrá. La idea siempre fue una cesión por un año.

Vasco Da Gama pagó seis millones de dólares por el 80% de su pase, ganando el traspaso a otros equipos como Boca Juniors de Argentina. En el ‘Verdolaga’ rechazaron su regreso.

Hinestroza ha jugdo apenas 15 partidos en el esemestre, sin embargo tiene apenas poco más de 400 minutos en total. En Atlético Nacional marcó 7 goles y 9 asistencias en su último año, jugando 56 partidos

Los otros jugadores colombianos en Vasco Da Gama

Actualmente, en Vasco Da Gama hay jugadores colombianos como Marino Hinestroza, Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas. Todos con poca regularidad y sin contar para los entrenadores.

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