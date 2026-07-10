Millonarios sumó cuatro nuevos fichajes antes de que se acabe el Mundial

Millonarios de Colombia no descansa en el armado del plantel y Fabián Bustos tiene cuatro nuevos jugadores para la Liga BetPlay.

Millonarios es otro de los equipos que está alistando su nuevo plantel para la Liga BetPlay tras un primer semestre irregular. Los de Fabián Bustos se movieron en el Mundial y ya tienen cuatro nuevos fichajes.

Francisco Chaverra y Daniel Ruiz son los confirmados, y ahora Once Caldas también confirmó que James Aguirre se irá a Millos a manera de préstamo. Con esto son tres los fichajes confirmados y el cuarto está a nada de ser anunciado por el club de Bogotá.

Javier Burrai ya se habría despedido de sus compañeros en Sarmiento de Argentina y viajará a Colombia en los próximos días. El arquero se reecontrará con Fabián Bustos tras coincidir en Barcelona SC en el 2020.

No se descarta más refuerzos tomando en cuenta que los azules quieren a un delantero y un lateral, ambos siendo posiciones prioritarias para el cuerpo técnico y directiva.

Las salidas confirmadas de Millonarios

De acuerdo a la información de “La Página Embajadora” y también diferentes reportes de prensa, los jugadores que abandonan Millonarios son: Radamel Falcao, Alex Castro, Beckham David Castro, Jorge Hurtado, Guillermo De Amores, Diego Novoa y Juan Carlos Pereira.

Javier Burrai sería el nuevo fichaje del arco de Millonarios para el segundo semestre.