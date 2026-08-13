El apodo de Iván Mejía a De la Espriella por no aceptar rescatistas mexicanos certificados para las víctimas

Hay una nueva polémica que involucra al fútbol y la política. El experiodista deportivo Iván Mejía apuntó contra el presidente Abelardo de la Espriella ante la noticia que no aceptó rescatistas mexicanos certificados para las víctimas del terremeto del 10 de agosto.

¡A los detalles! Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, no solo afirmó el 13 de agosto que el Gobierno de Colombia les pidió algunos temas especifícos y a las “7:11 y 7:40 de este miércoles, o sea ya despegaron dos aeronaves de la fuerza área mexicana rumbo a Pereira, Colombia, con 854 despensas que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria“; también explicó qué pasó con un grupo de rescatistas mexicanos que iba a ingresar a territorio colombiano.

“Ayer (12 de agosto) comenté que a Colombia había ido la brigada de rescatistas del ejercito, pero no, pidieron certificación por parte de Colombia. Están certificados, pero ahora piden otra certificación. Entonces, estamos llevando a través de aviones Hércules despensas, insumos médicos y otrás cosas que solicitaron, pero sí aclarar que la Brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de Rescatistas pues no fue aprobada por el gobierno de Colombia. Esta lista para salir en cualquier momento, han ido a 98 países a rescatar y a trabajar por la gente solidariamente”, reveló la presidenta de México y la reacción de Iván Mejía iba a llegar en 3, 2, 1…

Mejía y un apodo a De la Espriella por no aceptar rescatistas mexicanos

Iván Mejía y Abelardo de la Espriella. (Foto: X @PajaritoDeIvan / @ABDELAESPRIELLA)

Mejía vio que el periodista Félix de Bedout compartió en X las declaraciones de Claudia Sheinbaum Pardo con el siguiente mensaje: “Los rescatistas mexicanos certificados no fueron aceptados por el gobierno de Colombia”. ¿Qué hizo el experiodista deportivo? Bautizó a Abelardo De la Espriella diciendo que “‘Apetardo’ no quiere solidaridad con el pueblo. Solo con su descomunal ego. ¡¡Apetardo Bonaparte!!”.

Por esta razón, el gobierno de Colombia no habría aceptado los rescatistas mexicanos

“Existe un protocolo para la atención de emergencias y desastres, y tiene un alcance internacional el cual exige que todos los cuerpos de rescate de todos los países deben ponerse a disposición apenas sucede cualquier desaste natural, pero ponerlos a disposición no significa que ya los tienen que llamar a todos porque tenemos un modelo de atención escalonada. Primero, el gobierno territorial tiene que atender la emergencia con su personal de rescate y cuando los municipios o distritos no tienen suficiente capacidad le piden ayuda a los departamentos, pero si el personal de los departamentos colapsa, se le pide ayuda a la nación. Por esa razón, rescastistas de otras partes del país han ido a atender la emergencia, y cuando la capacidad nacional se vea desbordada es que se acuden a otros estados y por eso ya se han aceptado rescatistas de países como Estados Unidos. No es un capricho del gobierno actual, es una responsabilidad con el talento humano de los diferentes países porque piense que Colombia llama a los rescatistas de todos los países sin que realmente sus capacidades se haya desbordado y resulta que ocurre otro desastre en otra parte del mundo, pues habrá un desgaste en los organismos de rescate que no van a poder actuar en ese otro lugar“, explicó el profesor Juan Sebastián Perilla.

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En resumen