Mensaje a Iván Mejía: Los detalles no contados de la ayuda de Luis Díaz a las víctimas del terremoto

¡Hechos en lugar de palabras! Se conocen los detalles inéditos de la ayuda de Luis Díaz tras el reclamo que le hizo Iván Mejía.

En medio de la tragedia que vive Colombia por el terremeto que sufrió el país el 10 de agosto, se generó una polémica por un reclamo de Iván Mejía a Luis Díaz y James Rodríguez por los aviones con ayudas que había enviado Jhon Arias. Ya llegó la respuesta con hechos de ‘Lucho’ y, ahora, se conocieron los detalles no contados de la ayuda del jugador del Bayern Múnich.

Todo empezó cuando el experiodista deportivo comentó la noticia que Arías iba por un segundo avión con ayudas humanitarias para Quibdó, Chocó. Mejía, sin filtró, se hizo la siguiente pregunta: “¿Y los vuelos de Jamesitos y ‘Luchito firme por la patria’, para cuándo?“.

Luis Díaz publicó un video en su cuenta de Instagram en el que mostró que está recolectando ayudas para las víctimas y logró conseguir toda una aerolinea para el transporte. “Agradecemos a Latam por sumarse a esta iniciativa y ayudarnos a transportar todos los insumos a las zonas afectadas“, dijo ‘Lucho’ y… ¿Hubo otra respuesta a Iván Mejía? Sí, ya llegó otro mensaje.

Mensaje a Mejía: Los detalles no contados de la ayuda de Luis Díaz a las víctimas del terremoto

Díaz y Mejía hablaron del terremoto en Colombia. (Foto: Getty Images y X / @PajaritoDeIvan

Para terminar de dejarle claro a Mejía que Díaz sí ayudó a las víctimas del terremoto de una gran manera, el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez contó que “Luis Díaz de su dinero sacó una plata muy importante, lo que pasa es que también a tráves de su fundación está haciendo una recogida extra de alimentos, mercados, productos no perecederos y demás, y los están enviando con un acuerdo que el mismo hizo con la empresa Latam para llenar un avión de carga“.

Video: Así está ayudando Luis Díaz a las víctimas del terremoto en Colombia

Con más de 5.1 millones de reproducciones, Luis Díaz junto a su esposa Geraldine Ponce aunciaron lo que ya estaban haciendo para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia que llegó a una magnitud de 7.4 grados en la escala de Richter y 103 kilómetros de profundidad. ¡Video!

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