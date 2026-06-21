Pusieron a Luis Díaz y Daniel Muñoz a apoyar a De la Espriella y así reaccionó Gustavo Petro

Descubre cómo reaccionó el presidente Gustavo Petro a la polémica donde pusieron a Luis Díaz y Daniel Muñoz a apoyar a Abelardo De la Espriella.

Colombia vivió la segunda vuelta presidencial 2026 en la jornada del 21 de junio y, una vez más, relacionaron a la Selección Colombia con uno de los dos candidatos. En esta ocasión, un video con inteligencia artificial cambió la celebración de Luis Díaz y Daniel Muñoz para apoyar a Abelardo de la Espriella y el presidente Gustavo Petro no dudó en reaccionar.

La Selección Colombia estaba empatando 1-1 con Uzbekistán en el debut del Mundial 2026 cuando apareció Gustavo Puerta con una asistencia monumental para que llegara el gol de ‘Lucho’ Díaz. ¡Golazo! Gritaron los hinchas antes de que alteraran la celebración de dos figuras de la ‘Tricolor’.

Cuatro choques de mano y una mirada de… ¡Vamos, hermano! Fue la celebración original de Luis Díaz y Daniel Muñoz en el segundo gol de la victoria 3-1 a Uzbekistán. Sin embargo, cambiaron la celebración para supuestamente decir que ambos jugadores festejaron con el eslogan del candidato Abelardo de la Espriella: “Firmes por la patria”. Gustavo Petro se dio cuenta de esto y no dudó en reaccionar.

La reacción de Petro al ver el supuesto apoyo de Luis Díaz a De la Espriella

El cambio de celebración a Luis Díaz. (Foto: X / @lasillavacia)

“Han llenado al pueblo de Colombia con este tipo de mensajes de mentiras y pagados desde el exterior. Se han descubierto varias cuentas y fondos y su trazabilidad por países y nombres propios. Se ha entregado a la fiscalía general de la nación la información. Mucho empresario del oro y el petróleo y algunos narcotraficantes y políticos de extrema”, fue la reacción del presidente Gustavo Petro en X al ver que pusieron a celebrar a Luis Díaz y Daniel Muñoz a apoyar a Abelardo De la Espriella en un video falso.

Han llenado al pueblo de Colombia con este tipo de mensajes de mentiras y pagados desde el exterior,



Se han descubierto varias cuentas y fondos y su trazabilidad por países y nombres propios.



Se ha entregado a la fiscalía general de la nación la información. Mucho empresario… https://t.co/Kb9P0TASXR — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2026

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Gustavo Petro votó por este candidato en la segunda vuelta presidencial Colombia 2026

No hubo sorpresa. Gustavo Petro acudió temprano a las urnas, tomó un esfero, marcó una de las tres opciones (Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella o voto en blanco) e hizo público que votó por Cepeda en la segunda vuelta presidencial Colombia 2026. ¡Foto!

El voto de Petro en la segunda vuelta presidencial. (Foto: Getty Images)

Encuesta¿Cuántos goles le marcó la Selección Colombia a Uzbekistán en el Mundial 2026? ¿Cuántos goles le marcó la Selección Colombia a Uzbekistán en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave

Luis Díaz apareció en un video falso apoyando al candidato Abelardo de la Espriella .

apareció en un video falso apoyando al candidato . Gustavo Petro denunció el video falso en X y entregó información a la Fiscalía .

denunció el video falso en X y entregó información a la . Gustavo Petro votó por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial de 2026.