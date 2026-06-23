Tras la demanda por supuesta traición a la patria, apareció la prueba de que James Rodríguez es inocente

¿Fin de la absurda novela judicial contra el capitán? Conoce la reveladora e irrefutable prueba que confirmaría la inocencia de James Rodríguez.

De las cosas que nadie se imaginó leer y escuchar en pleno Mundial. James Rodríguez y Luis Díaz fueron demandados por supuestamente tracionar a la patria, y cuando crecía la consternación al respecto, apareció la prueba de que el ’10’ y ‘Lucho’ son inocentes.

Contexto… Justo un día antes del partido entre la Selección Colombia y República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, Javier Hernández Bonnet, director general de ‘Gol Caracol’, reveló que la demanda en contra de James y Díaz tiene un pedido judicial a la Federación Colombiana de Fútbol.

Al darse cuenta de la noticia, el periodista Carlos Antonio Vélez no solo publicó en X que “la tal denuncia contra la Federación, el DT y dos jugadores es verbal. La Federación Colombiana de Fútbol me la dejó escuchar, que pena pero quien la hizo debería darse una pasadita por un especialista. La salud mental hay que cuidarla. 6 minutos de una ‘perorata’ somnífera e incoherente”; también reveló la prueba de la inocencia de James Rodríguez y Luis Díaz.

La prueba de inocencia de James ante la demanda por supuesta traición a la patria

James Rodríguez y Jáminton Campaz. (Foto: Getty Images)

Además de contar que la Federación Colombiana de Fútbol le mostró la demanda en contra de James y ‘Lucho’ Díaz, Vélez publicó en X la prueba que demuestra la inocencia de las estrellas de la Selección Colombia: “Un dato no menor. La tutela es por un video hecho con IA (Inteligencia Artifical). Es decir algo que no sucedió”.

La prueba de Vélez a favor de James. (Foto: X / @velezfutbol)

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¿Por qué Carlos Antonio Vélez ya no comenta los partidos de la Selección Colombia?

“A veces se convierten esas transmisiones, y no juzgó a nadie, se convierten en activismo puro y yo no soy activista. No sé cuántos curso he hecho y he tratado de aprender, medianamente algo entiendo para hacer activismo… ¡No! Tengo que hablar es de fútbol y cuando veo cosas malas las tengo que decir y a lo mejor usted en casa tomando cerveza y viendo Colombia con una camiseta puesta le puede parecer muy amargo que diga que el equipo esta jugando mal. Los entiendo, entonces por eso tome la decisión“, confesó Carlos Antonio Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

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