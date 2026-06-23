Partidos de mañana en el Mundial 2026: quién juega este miércoles 24 de junio, horario y dónde ver

La instancia definitiva de grupos del Mundial 2026 presenta duelos cruciales donde diversas delegaciones se juegan la vida o la despedida este 24 de junio. Al cabo de esta jornada quedarán definidos los tres primeros grupos de cara a los 16avos de final.
La Copa del Mundo vive momentos de alta tensión con selecciones que buscan el pase a la siguiente ronda, destacando el compromiso del Seleccionado mexicano ante su público en la capital, mientras que en sedes como Vancouver, Seattle y Monterrey se definirán los cupos restantes para la fase de eliminación directa.
Es así como el Grupo A, con México ya clasificado en primer lugar, deberá definir su segunda plaza directa y quién queda tercero. En el B, en tanto, Canadá y Suiza pelearán mano a mano por el primer lugar, mientras que en el C, Brasil buscará hacerse fuerte ante Escocia para que nadie le saque el primer puesto.
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PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (Grupo B)
Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Suiza vs. Canadá (Grupo B)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 12:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Escocia vs. Brasil (Grupo C)
Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Marruecos vs. Haití (Grupo C)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
República Checa vs. México (Grupo A)
Estadio Azteca (Ciudad de México), México
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)
Estadio BBVA (Monterrey), México
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (jueves 25) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock