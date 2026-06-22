La Selección Colombia publicó cómo está James tras ser demandado por supuesta traición a la patria

Mira la reveladora publicación de la Selección Colombia mostrando cómo está James Rodríguez tras la insólita demanda por traición a la patria.

Cuando parecía que la tensión política con la Selección Colombia había parado, apareció una nueva polémica que pocos, muy pocos pueden creer: James Rodríguez y Luis Díaz fueron demandados por supuesta traición a la patria. Acto seguido, la ‘Tricolor’ publicó cómo está el ’10’.

¿Casualidad o causalidad? Un día antes de que Colombia enfrentara a la República Democrática del Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, Javier Hernández Bonnet, director general de ‘Gol Caracol’, reveló la bomba informativa sobre la demanda contra James y ‘Lucho’ Díaz.

“Acaba de ser requerida la Federación Colombiana de Fútbol para que dé las direcciones de ‘Lucho’ Díaz y de James Rodríguez, quienes han sido acusados en una tutela de traición a la patria. Lo grave de todo esto es que al fanático que ha hecho esta chanza en broma y en serio ya una entidad de la jusiticia, el juzgado tercero para causa menores de Suba en Bogotá , le ha dado vía libre y ha hecho el requerimiento a la la Federación Colombiana”, reveló Hernández Bonnet.

Selección Colombia reveló cómo está James tras la demanda por supuesta traición a la patria

James Rodríguez en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Luego de que se conciera que James Rodríguez fue demandado por supuesta traición a la patria, la Selección Colombia no dudó y por medio de su cuenta oficial de X publicó que el ’10’, lejos de estar preocupado, está con una sonrisa en plena fase de grupos del Mundial 2026. ¡Foto!

James Rodríguez entre sus compañeros. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

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La reacción de Carlos Antonio Vélez a la demanda contra James Rodríguez y Luis Díaz

“La tal denuncia contra la Federación, el DT y dos jugadores es verbal. La Federación Colombiana de Fútbol me la dejó escuchar, que pena pero quien la hizo debería darse una pasadita por un especialista. La salud mental hay que cuidarla. 6 minutos de una ‘perorata’ somnífera e incoherente. Lo grave es que exista una autoridad judicial que le dé valor a eso. Definitivamente hay gente que necesita atención médica urgente“, publicó en X Carlos Antonio Vélez.

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