De acuerdo a un reciente análisis por parte de la Inteligencia Artificial es que ahora podemos conocer al ganador del duelo entre Jordania vs. Argelia. No te pierdas las razones.

Jordania y Argelia cierran la jornada el día de hoy en el Estadio San Francisco. Por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026, las expectativas son bastante importantes en estos momentos ya que ambos equipos necesitan los tres puntos a como de lugar para seguir soñando con la clasificación. Por ello es que la Inteligencia Artificial nos da una mano y acaba de revelar al ganador del duelo.

Debemos resaltar que ninguno de los dos equipos pudo conseguir una victoria en el estreno del Mundial 2026. Jordania perdió 3-1 ante Austria y Argelia cayó goleado 3-0 frente a Argentina. Es así que los análisis previos al encuentro de esta noche evidencian una cierta paridad, aunque la tecnología tiene un claro veredicto al respecto y escogió al favorito para salir victorioso tras los 90′.

Debido a dichos antecedentes en el arranque del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial reveló que Argelia logrará el triunfo por 2-1 frente a Jordania el día de hoy en el Estadio San Francisco. Entre los argumentos más importantes para decretar este resultado se muestra la poca estabilidad defensiva del equipo asiático y en paralelo el mayor poderío ofensivo de los africanos.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Argelia ante Jordania

El principal factor que decanta el marcador a favor de Argelia es el bajo rendimiento defensivo del cuadro asiático. Jordania acumula seis partidos consecutivos sin ganar y, lo que es más preocupante, ha encajado al menos dos goles en cada uno de sus últimos seis encuentros. Su bloque defensivo invita a la presión rival, y frente a atacantes de jerarquía, cometen errores .

es el bajo rendimiento defensivo del cuadro asiático. acumula seis partidos consecutivos sin ganar y, lo que es más preocupante, ha encajado al menos dos goles en cada uno de sus últimos seis encuentros. . A pesar de ser los favoritos, Argelia no es inmune atrás. Jordania demostró ante Austria que puede ser sumamente peligroso al contragolpe. El histórico gol de Ali Olwan (el primero de Jordania en un Mundial) y la explosividad de Mousa Al Tamari en las transiciones rápidas garantizan que los asiáticos tendrán sus oportunidades para lastimar. Es muy probable que logren anotar, pero su frágil defensa no les permitirá aguantar el resultado .

no es inmune atrás. demostró ante Austria que puede ser sumamente peligroso al contragolpe. El histórico gol de (el primero de Jordania en un Mundial) y la explosividad de en las transiciones rápidas garantizan que los asiáticos tendrán sus oportunidades para lastimar. . Veremos un guion muy claro: Argelia controlará la posesión del balón (tuvieron un 92% de precisión de pase en su primer partido ante Argentina, a pesar de perder) e intentará generar huecos con paciencia, mientras que Jordania esperará agazapada buscando un balón largo a la espalda de los defensores. La urgencia absoluta de sumar tres puntos obligará a ambos a arriesgar. La mayor calidad técnica y profundidad de banquillo de Argelia terminará imponiéndose en un partido de ida y vuelta que expondrá, una vez más, las carencias defensivas de Jordania.

Alineaciones confirmadas de Jordania vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026

Jordania | Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Husam Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar Alrashdan; Ali Olwan, Mousa Altamari y Mahmoud Almardi. DT: Jamal Sellami.

Argelia | Luca Zidane; Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Ramiz Zerrouki, Fares Chaibi, Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petković.

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¿A qué hora juegan Jordania vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026?

20:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

21:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

22:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

23:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

00:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

05:00 | España (23/06)

¿Dónde ver Jordania vs. Argelia por el Grupo J del Mundial 2026?

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela | DSports y DGO

Bolivia | Tigo Sports y Entel Gol

Brasil | Cazé TV, Globo y SPORTV

Paraguay | Unicanal

México | VIX Premium

Centroamérica | Tigo Sports y FOX

Estados Unidos | Telemundo y Fox Sports 1

España | Movistar Plus y DAZN

DATOS CLAVES

La Inteligencia Artificial predice un triunfo de Argelia por 2-1 ante Jordania hoy.

predice un triunfo de por 2-1 ante hoy. El futbolista Ali Olwan anotó el primer gol histórico de Jordania en los Mundiales .

anotó el primer gol histórico de en los . A las 22:00 horas iniciará el partido oficial para Perú, Colombia y Ecuador.