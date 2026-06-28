El camino de la Selección Colombia si vence a Ghana en el Mundial 2026: duro fixture hasta la final

Si la Selección Colombia vence a Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026, le espera un camino de durísimos rivales hasta la final.

La Selección Colombia conoció el camino que deberá recorrer si quiere conquistar el Mundial 2026. Tras finalizar como líder del Grupo K con 7 puntos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo iniciará la fase de eliminación directa enfrentando a Ghana, selección que terminó tercera del Grupo L y logró avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros con 4 unidades.

El primer reto de la Tricolor será superar a las ‘Estrellas Negras’, un rival que se caracterizó por su solidez defensiva durante la fase de grupos. Si Colombia consigue el boleto a los octavos de final, se medirá al ganador de la llave entre Argelia y Suiza, con un lugar entre los ocho mejores en juego. Ese compromiso se disputará el 7 de julio en Vancouver.

Colombia sueña con llegar a instancias decisivas en el Mundial 2026 (Getty Images).

En caso de avanzar a los cuartos de final, el panorama se vuelve mucho más exigente. Allí podría aparecer el vigente campeón del mundo, Argentina, siempre y cuando la Albiceleste supere su cruce ante Cabo Verde, y luego al ganador de la llave entre Australia y Egipto. El duelo por un cupo en semifinales está programado para el 11 de julio en Kansas.

Si continúa con vida, Colombia tendría un nuevo desafío de máxima exigencia en semifinales, donde los principales candidatos del sector del cuadro son Brasil e Inglaterra, ambos favoritos para alcanzar esa instancia. En ese cuadro también aparecen rivales como México, Ecuador, RD Congo, Japón, Costar de Marfil o Noruega.

Y en una hipotética final, prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la Tricolor podría cruzarse con otra potencia europea, ya que Francia, Alemania, España y Países Bajos aparecen como los grandes aspirantes del otro lado del cuadro para disputar el título mundial.

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En resumen…