Estudio matemático hizo 10 mil simulaciones y definió quién será el campeón del Mundial 2026

Un estudio realizado por la Universidad de Reading simuló 10 mil veces el Mundial 2026 y reveló qué selección tiene más probabilidades de alzar el trofeo.

A horas del duelo inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, una nueva predicción volvió a instalar a la selección de Argentina como la principal candidata a levantar la Copa del Mundo.

Esta vez, el pronóstico proviene de un estudio desarrollado por la Universidad de Reading y encabezado por el economista James Reade. El modelo utiliza datos de partidos internacionales disputados desde enero de 2023 para calcular la fortaleza ofensiva y defensiva de cada selección.

Luego, a partir de esos parámetros, simula virtualmente todos los encuentros del torneo, incluyendo fase de grupos, eliminatorias directas, tiempos suplementarios y tandas de penales.

Todos los pronósticos arrojan que los favoritos son Argentina, España y Francia (Getty Images).

¿Argentina bicampeón del mundo?

Según los resultados, Argentina aparece como el equipo con mayores probabilidades de consagrarse campeón del mundo. Sin embargo, el margen con sus principales perseguidores, dos potencias europeas, es mínimo.

“Argentina se alza con la victoria, pero lo que más llama la atención de esta simulación es la igualdad en la cima. Francia y España son prácticamente indistinguibles en el modelo, e Inglaterra no se queda atrás”, explicó Reade.

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El ranking elaborado por la investigación ubica a Argentina en el primer lugar, seguida por Francia, España, Brasil, Inglaterra, Portugal, Colombia, Países Bajos, Alemania y Uruguay completando el Top 10.

Entre los anfitriones, el modelo es menos optimista. México aparece en el puesto 16, mientras que Estados Unidos y Canadá figuran en los lugares 19 y 24, respectivamente.

En síntesis…

Argentina es la favorita: Según un estudio científico que realizó 10,000 simulaciones, la selección de Argentina es la principal candidata para ganar el Mundial 2026.

Según un estudio científico que realizó 10,000 simulaciones, la selección de Argentina es la principal candidata para ganar el Mundial 2026. Margen mínimo: El modelo de la Universidad de Reading indica que la diferencia con otras potencias es muy estrecha, siendo Francia y España prácticamente iguales en probabilidades.

El modelo de la Universidad de Reading indica que la diferencia con otras potencias es muy estrecha, siendo Francia y España prácticamente iguales en probabilidades. Metodología del modelo: La predicción utiliza datos de partidos desde enero de 2023 para evaluar la fortaleza ofensiva y defensiva de cada equipo y simular todos los posibles encuentros.